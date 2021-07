L’Américain Raytheon Technologies va fournir des moteurs d’avions de chasse au Maroc

Le groupe américain Raytheon reçoit une commande de livraison de 212 millions de dollars pour les moteurs d’avions de chasse du Maroc.

L’US Air Force vient d’attribuer au groupe américain Raytheon Technologies une commande de livraison à fournisseur unique de 212,05 millions de dollars pour fournir des moteurs d’avions de chasse au Maroc afin de répondre à une exigence de vente militaire à l’étranger.

Le site govconwire.com, qui rapporte l’information dans l’une de ses récentes publications, indique que la commande porte sur des moteurs d’installation F100-PW-229, fabriqués par l’entreprise Pratt & Whitney de Raytheon, dans le cadre d’un contrat de livraison indéfinie/quantité indéfinie. Selon le ministère de la Défense, les travaux auront lieu à East Hartford dans le Connecticut, et ont une date d’achèvement estimée au 30 juin 2025.

On apprend aussi que le Maroc a demandé l’acquisition de 25 jets F-16C/D Block 72, construits par Lockheed Martin (NYSE : LMT), et 29 moteurs Pratt & Whitney F100-229 et d’autres équipements connexes du gouvernement américain dans le cadre d’une transaction FMS potentielle de 3,9 milliards de dollars l’État Département approuvé en mars 2019.