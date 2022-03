Le gazoduc GME bientôt remis en service mais sans le gaz algérien

Les plans du Maroc pour importer du gaz naturel liquéfié d’Espagne par le biais du gazoduc Maghreb-Europe progressent rapidement, selon l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) du pays. Après la décision de l’Algérie de rompre ses relations bilatérales avec le Maroc et de résilier le contrat du gazoduc, le Maroc a poursuivi ses efforts pour renforcer son partenariat énergétique avec l’Espagne. Le gouvernement prend les mesures préparatoires nécessaires pour inverser le flux du gazoduc Maghreb-Europe qui envoyait auparavant du gaz de l’Algérie vers l’Espagne.

La coopération gazière entre Rabat et Madrid se précise. Après l’annonce du 2 février, les deux pays souhaitent conclure un accord devant permettre à Rabat de regazéifier du GNL en Espagne . Les efforts visant à assurer la sécurité énergétique du Maroc grâce au gazoduc Maghreb-Europe progressent rapidement.

Dans ce sens, quelques détails séparent Rabat et Madrid de la conclusion d’un accord pour le transfert de gaz, acheté par le Maroc sur le marché international, via le gazoduc Maghreb-Europe, en rade depuis le 31 octobre. «En toute transparence, le Maroc pourra acquérir du GNL (gaz naturel liquéfié) sur les marchés internationaux, le décharger dans l’une des usines de regazéification en Espagne et utiliser le gazoduc maghrébin pour le transfert du produit vers son territoire», expliquent des sources officielles ibériques au quotidien La Razon.

«L’acheminement du gaz de l’Espagne vers le Maroc nécessite une adaptation technique mineure. Par ailleurs, un accord entre Enagas (la société chargée du maintien et du développement des infrastructures gazières en Espagne, ndlr) et son homologue marocain est nécessaire pour établir les règles d’exploitation technique du gazoduc», ajoutent-elles. Pour rappel, le ministère espagnol de la Transition écologique a confirmé, le mercredi 2 février, avoir répondu «positivement» à la demande du Maroc «de le soutenir à garantir sa sécurité énergétique sur la base des relations commerciales, comme cela devrait être fait avec tout autre partenaire ou voisin».

L’Espagne compte six installations de regazéification du GNL. Un atout que Madrid ne compte pas mettre uniquement au service de Rabat mais aussi au profit d’autres pays de l’Union européenne, dans le contexte de la guerre en Ukraine.