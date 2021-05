Le groupe Akdital met la main sur la clinique De Vinci

Akdital élargit son réseau de cliniques privées. Le groupe opérant dans la santé privée au Maroc vient d’annoncer l’acquisition de la clinique De Vinci.

« Akdital a énormément d’ambition pour la Clinique De Vinci. Le groupe compte développer des technologies plus poussées au sein des blocs opératoires, de la grande chirurgie à la chirurgie hyper spécialisée. Le leader de la santé compte également développer prochainement la chirurgie robotique pour positionner la Clinique De Vinci comme pionnière dans le domaine », précise le management du groupe Akdital, faisant remarquer que la clinique De Vinci passe ainsi un cap dans son développement grâce notamment à la qualité de son personnel et à la sécurité et l’hygiène prônées par le groupe Akdital.

Lire aussi| Sanlam va acquérir une participation supplémentaire de 22,8% dans Saham Assurance Maroc

On apprend que depuis l’acquisition de l’établissement, le groupe Akdital a permis à la clinique De Vinci d’améliorer et d’apporter des changements majeurs adossés à une réelle stratégie de développement avec une vision à long terme. Le groupe Akdital fait aussi remarquer que l’opération d’acquisition de cet établissement, qui s’est faite en association avec le Pr Joual, Pr Fekak et Pr Haddad, a eu lieu le 9 novembre 2020, suite à l’obtention de l’autorisation réglementaire du Conseil de la concurrence. « La clinique possède une grande expertise en Urologie grâce à son plateau technique ainsi qu’à son équipe expérimentée et reconnue. La Clinique De Vinci est également experte dans le domaine de l’anesthésie-réanimation supervisé par le Pr Haddad, qui dispose d’une équipe d’anesthésiste de haut niveau dotée de matériels innovants », ajoute le management du groupe Akdital.

Lire aussi| Intelligence territoriale : Bank Of Africa signe un partenariat avec le CRI de la région Casablanca-Settat

Notons que la clinique De Vinci est une structure privée multidisciplinaire comprenant de nombreuses spécialités telles que la traumatologie, la neurochirurgie, la chirurgie cancérologique, l’ORL et d’autres disciplines médicales. De même, l’établissement compte 52 lits au total, 4 salles de blocs opératoires, un service de radiologie et des salles ultra modernes pour tous types d’opérations. Le groupe Akdital précise de même qu’il dispose d’un réseau de 7 établissements de santé multidisciplinaires et spécialisés, avec 900 lits (2021), soit 10 % de l’offre nationale privée, avec plus de 1700 emplois directs.