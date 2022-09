Le groupe Intelcia s’implante en Jamaïque

Le groupe marocain a récemment inauguré son premier site à Kingston, la capitale de la Jamaïque. Cette nouvelle implantation vient ainsi renforcer le positionnement d’Intelcia et lui permettra de servir le marché américain.

« Déjà, plus 600 personnes ont rejoint l’aventure et les recrutements sont toujours en cours concernant les positions de management. De vraies opportunités d’emploi pour la jeunesse jamaïcaine », assure le management. Il va sans dire qu’Intelcia renforce son positionnement de leader marocain de l’outsourcing avec cette nouvelle implantation en Jamaïque. Pour rappel, le groupe est présent sur 3 continents et 16 pays à travers différents développements en propre ainsi que des partenariats.

