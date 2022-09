Le ministère de la Culture poursuit Adidas en justice pour vol de patrimoine marocain

Et de poursuivre que l’avocat a adressé un avertissement judiciaire au représentant légal d’Adidas à son siège social en Allemagne, où l’avocat a été mandaté par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication en vue d’alerter l’entreprise qu’il s’agissait d’une appropriation culturelle et d’une tentative de voler l’un des patrimoines culturels marocains traditionnels et de l’utiliser en dehors de son contexte, ce qui contribue à la perte et à la déformation de l’identité et de l’histoire de ces éléments culturels.

Le ministère de la Culture a fait savoir qu’il ne ménagera aucun effort pour défendre le patrimoine marocain contre le vol et faire face à de telles pratiques et se consacrera à la protection du patrimoine marocain dans le monde entier.