« Le Monde » organise le Campus Fair Maroc, un salon pour choisir ses études supérieures au Maroc et à l’étranger

Ce salon permettra, les 19 et 20 novembre à Casablanca, de s’informer sur les formations postbac à bac+5 en France, au Maroc et plus généralement à l’étranger.

Le salon Campus Fair se tiendra les samedi 19 et dimanche 20 novembre à l’Hôtel Hyatt Regency, à Casablanca. Organisé par Le Monde et Campus Mag, avec le soutien de Campus France Maroc, le salon s’adresse aux lycéens, étudiants et parents désireux de se renseigner sur les études supérieures, ainsi qu’aux jeunes actifs souhaitant renforcer leurs compétences managériales et enrichir leur expertise.