Le RDV des bonnes affaires : opération «Star Days» chez Mercedes-Benz

En cette fin d’année 2020, les promotions se succèdent à un rythme effréné chez la plupart des importateurs automobiles et à la plus grande satisfaction de la clientèle. L’occasion justement pour Challenge de vous les présenter quotidiennement.

L’ambiance est la fête au cœur des showrooms d’Auto Nejma pour cette fin d’année 2020. En effet, l’importateur attitré de Mercedes-Benz dans le Royaume capitalise sur une offre promotionnelle spécifique qui a pour nom «Star Days». Cette dernière entend permettre à la clientèle de profiter d’offres inédites et de remises spécifiques sur l’ensemble de la gamme de la firme à l’étoile, dont un crédit gratuit 0% sous conditions.

Faut-il préciser que plusieurs formules de financement ont été concoctées par l’opérateur via sa filiale financière Auto Nejma Finances. Particuliers et professionnels peuvent bénéficier notamment d’un crédit classique ou d’une location avec option d’achat (LOA) selon leur budget et à des conditions avantageuses. Notez qu’à l’occasion, les différentes plateformes d’exposition de la marque allemande dans le Royaume restent portes ouvertes durant le weekend, histoire de satisfaire la clientèle.

Dans le détail, la Mercedes Classe C, la berline familiale du constructeur par excellence, bénéficie d’une grille tarifaire attractive, la version d’entrée de gamme étant affichée à 369 000 DH. Il en est de même pour le SUV premium grand luxe de la gamme, à savoir le GLE, dont la grille tarifaire débute à 629 000 DH s’agissant de la finition Avantgarde, au lieu de 685 000 DH, soit une belle ristourne de plus de 56 000 DH, ce s’avère très appréciable.

Le Mercedes GLE fait la part belle à une technologie de haute volée à l’attention de ses occupants.

Le GLE, parlons-en ; il intègre autant de technologies embarquées qu’une Classe S et joue pleinement la carte du confort pour séduire ses occupants. Rappelons que son dimensionnement avait été revu à la hausse comme en atteste sa longueur qui s’étire sur 4,92 m (+ 10 cm de plus que son prédécesseur). De quoi accueillir aisément jusqu’à sept personnes à bord.

Par ailleurs, la cellule habitable intègre les derniers équipements technologiques de la firme à l’étoile comme le système d’infodivertissement qui dispose d’écrans de plus grande taille et d’un affichage tête haute entièrement en couleur. Ajoutez à cela le fameux assistant «MBUX» qui intègre de nouvelles fonctionnalités comme la reconnaissance gestuelle.

Même topo sur le plan des équipements de sécurité actifs et passifs où, là aussi, le GLE place la barre haut. Il se voit doté notamment d’un train de roulement hydropneumatique associé à une suspension pneumatique également inédite, de l’assistant d’encombrement actif, de la fonction d’assistance au changement de direction, voire de la transmission intégrale variable…

L’ensemble a évidemment pour but de maximiser le confort de conduite pour les occupants au regard de sa liste d’équipements bien fournie en la matière. Le GLE qui, dans cette version, se voit animé par le dynamique et sobre quatre-cylindre 2,0 litres diesel de 245 chevaux.