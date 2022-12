Le VAR ou ces assistants qui mettent la puce à l’oreille de l’arbitre [Vidéo]

Depuis son adoption en 2016, le VAR (Video Assistant Referee, ndlr), un système d’assistance vidéo à l’arbitre, n’a cessé de susciter des remous et a, depuis, changé la nature du football, tel qu’on l’a vécu depuis plusieurs décennies, les joueurs et spectateurs, très souvent, recevant une douche froide après avoir jubilé à la suite d’un but, le doute s’installe et l’espoir aussi. L’arbitre trace dans l’air le contour d’un écran et court vers le poste en sifflant, le monde retient son souffle. Le VAR c’est quoi exactement ? Et dans quelles situations est-il utilisé ?

Le VAR, ce système intrus qui redéfinit le règlement du foot et change le sort de pas mal de matches, soulève encore aujourd’hui des interrogagtions, plus de six ans après son adoption. Depuis la célèbre « main de Dieu » du légendaire Maradonna, qui avait inscrit un but contre l’Angleterre en trompant la vigilance de Shilton et même celle de l’arbitre tunisien Bennaceur, lors de la Coupe du monde Mexico 86 remportée par l’Argentine, la FIFA et l’ensemble des organes de football dans le monde commençaient à réfléchir sur les moyens à même de se prémunir contre les erreurs commises par les arbitres. Et ce n’est qu’en 2016 que l’instance mondiale a décidé d’installer cette technique qui consiste à consulter l’équipe VAR formée de quatre juges arbitres, autrement appelés assistants vidéo.