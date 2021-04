L’enseigne Amoud étend sa toile à Dakhla

Après le glacier Oliveri qui a planté son étendard à Laâyoune en 2020, c’est au tour d’Amoud de viser les provinces du Sud. En effet, le groupe fondé en 1982 par les familles Akdim et Essalhi s’apprête à planter son étendard dans la ville de Dakhla au cours du deuxième semestre de l’année en cours.

Pour la célèbre enseigne de pâtisserie fine, cette première implantation au sud de la ville ocre intervient après une pause de plusieurs années, imprimée à l’extension de son réseau. Un réseau, dont la couverture se limite en près de quarante ans d’existence aux villes principales que sont Casablanca (d’où est partie l’aventure en 1982), Rabat, Mohammedia et Marrakech.

Lire aussi| Lahcen Mahraoui : «le secteur des énergies renouvelables marocain offre d’importantes opportunités aux hommes d’affaires irlandais»

L’objectif de ce nouveau pas, est de profiter de l’élan de développement économique que connait la région de Dakhla Oued Addahab, mais aussi de créer des émules parmi les autres enseignes marocaines, notamment de restauration. Outre les ventes au public des différents produits de pâtisserie fine ou glace artisanale, le management du groupe Amoud compte aussi s’attaquer à travers son prochain point de vente de Dakhla, au vaste marché BtB qu’offre le développement du tourisme dans cette région et la multiplication des chantiers de nouveaux resorts ou d’extension de ceux existants (Voir Article «Provinces du Sud : les notables locaux donnent l’exemple en matière d’investissement» de Challenge magazine n°777) qui s’y déploient à l’orée de cette période de post-Covid19.

Lire aussi| Entrepreneurs marocains à l’étranger : la CGEM et le CCME s’allient

Rappelons que l’enseigne Amoud qui signifie «semence» en berbère, compte à ce jour à peine une dizaine de points de vente incluant la boutique restaurant et l’Atelier Gourmand lancés en 2006 dans la zone industrielle d’Ain Sebaâ. La reprise en cette année 2021 du développement du réseau d’Amoud, sera-t-elle le prélude d’une nouvelle phase de croissance plus offensive pour la couverture d’autres grandes villes telles Tanger, Fès et Agadir, où les autres marques concurrentes (qu’elles soient locales comme Venezia et Oliveri ou internationales telle Paul qui est installée en franchise dans notre pays), sont déjà solidement présentes ? L’avenir nous le dira.