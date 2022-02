Les efforts chinois pour éradiquer la pauvreté aux yeux d’une jeune marocaine [Par Hanane Thamik]

Le premier est « un leadership efficace ». La direction du Parti communiste chinois est la garantie fondamentale de l’action nationale. Le président Xi Jinping a fait de la lutte contre la pauvreté une priorité dans la gouvernance de l’État. Depuis 2015, il a convoqué sept réunions pour discuter de l’éradication de la pauvreté. Jusqu’en mars 2020, 255 000 équipes comprenant 2,9 millions de membres du Parti ont été envoyées dans des villages pauvres pour mener des actions contre la pauvreté. Un régime de responsabilité à cinq niveaux, à savoir la province, la ville, le district, et le village, a été mis en place pour assurer une application efficace des politiques.

La seconde est « l’action ciblée ». Tout doit être basé sur la différenciation et le ciblage. En 2013, le président Xi Jinping a avancé l’idée d’une lutte ciblée contre la pauvreté. Plus précisément, savoir pour qui, par qui et comment, et ce, en fonction de la situation sur le terrain. À la lumière de cette vision, d’énormes efforts ont été déployés pour identifier les populations prioritaires, analyser les causes profondes de la pauvreté, élaborer des politiques efficaces, assurer une bonne mise en œuvre et consolider les acquis.

Le troisième est la « contribution commune ». Les efforts de chacun sont essentiels à l’accomplissement de cette importante mission. Les avis des différents milieux ont été écoutés attentivement et la créativité et l’initiative de chacun ont été mobilisées. Tous les Chinois y participent et y contribuent. Une synergie gouvernement-marché-société a été mise en évidence. La coopération entre les régions plus développées à l’est et les régions moins développées à l’ouest a porté ses fruits. Les agriculteurs ont été encouragés à créer des entreprises et à faire du commerce électronique, et ont bénéficié d’un soutien financier public et privé. Les consommateurs chinois se tournent de plus en plus vers les produits bios des régions reculées… Tout le monde y contribue, tout le monde en profite.

Mon expérience avec le gouvernement chinois

Pour en savoir plus sur la façon dont la Chine a réussi à éradiquer la pauvreté. J’ai été invitée en tant que représentante de la jeunesse marocaine par l’Association du Peuple chinois pour l’amitié avec l’Etranger (l’une des principales organisations des affaires étrangères de la République populaire de Chine) pour visiter le comté de Xingxian dans la province du Shanxi au nord de la Chine. Au cours de ma visite dans ce petit comté au milieu des montagnes, j’ai observé de près les efforts des cadres locaux pour la réduction de la pauvreté et suis entrée dans les maisons des agriculteurs, des champs et des usines de réduction de la pauvreté, ce qui a laissé une profonde impression dans mon esprit.

Les personnes vivant dans la pauvreté là-bas atteignaient 79 000 personnes il y a huit ans. Le gouvernement chinois a amélioré le cadre de vie des pauvres et stimulé leur motivation intrinsèque grâce à la réinstallation, à l’aide industrielle et à d’autres politiques d’assistance, et maintenant ce nombre a été réduit à zéro. J’ai aussi constaté que certains produits agricoles aux caractéristiques locales distinctives doublaient leur valeur grâce à un tri minutieux, une transformation en profondeur, un emballage créatif et des ventes en ligne.

Les produits ruraux utilisent les magasins en ligne et les plateformes de diffusion en direct pour apporter de « nouvelles couleurs » à l’économie rurale. On peut dire qu’avec l’aide du commerce électronique, le processus de réduction de la pauvreté a été accéléré. Les données ont montré qu’en 2020, les ventes au détail en ligne dans les zones rurales de la Chine ont atteint 1,79 billion de yuans, ce qui est devenu un puissant moteur pour que les agriculteurs échappent à la pauvreté.

Au cours de ma visite, j’ai fait quelques suggestions pour le développement du commerce électronique national et la réduction de la pauvreté. J’ai recommandé que les modèles de production agricole continuent d’être innovés, que la construction de stations de services d’information rurale soit renforcée, que la création de stations commerciales de commerce électronique soit établie pour la réduction de la pauvreté et que la formation des talents du commerce électronique soit approfondie.

La réduction de la pauvreté ne dépend pas seulement de l’agriculture et de l’artisanat, mais trouve également des opportunités commerciales dans de nombreuses entreprises créatives, qui impliquent beaucoup de sagesse. Ce qui m’a impressionné, c’est qu’avec l’aide et les encouragements du gouvernement, une famille pauvre du village de Shahao a réussi à élever ses trois fils et à les éduquer jusqu’à l’université. Maintenant que cette famille a rénové sa maison et ajouté des appareils électroménagers, elle vit une vie meilleure. Cet exemple nous dit qu’il est nécessaire d’aider les pauvres par l’éducation, en disant que beaucoup de jeunes viennent de zones pauvres, et qu’ils ont reçu de l’aide des autres quand ils étaient jeunes, et qu’ils seront alors prêts à continuer à s’engager dans ce travail quand ils seront grands.

Fin 2020, tous les 832 comtés pauvres de Chine sont sortis de la pauvreté. L’extrême pauvreté appartient au passé. De la transition au développement de l’industrie, du commerce électronique à l’éducation, l’expérience de la Chine met en valeur les avantages de son système et la sagesse de son peuple. Il est devenu une mesure de la capacité de gouvernance d’un pays et un modèle à suivre pour le reste du monde.

Hanane Thamik est doctorante en commerce électronique à l’École de gestion de l’information de l’Université de Wuhan, à la fois auteur de CGTN Africa et Africa-China Review et du magazine canadien (Etats de splendeur). Elle a été choisie comme jeune participante à la 9e réunion ministérielle des États sino-arabes Forum de coopération 2020, l’ambassadrice de la ville de Wuhan dans le monde par Changjiang Weekly Magazine, et la représentante de la jeunesse marocaine 2020 (FOCAC, MOFA).

Elle a remporté les prix de l’ambassadrice du tourisme de la Ceinture et de la Route 2019, l’étudiante africaine exceptionnelle en Chine 2018, le prix d’excellence culturelle de l’UNESCO, le prix des étudiants internationaux exceptionnels de l’Université de Wuhan 2019, la bourse Moutai, la seule lauréate marocaine du concours de rédaction intitulé « expérience Chine – notre histoire antiépidémique » 2020 (China Scholarship Council), et récemment l’étudiant international exceptionnel du gouvernement chinois en Chine 2020 (China Scholarship Council). Elle était également l’une des 54 jeunes du monde entier à avoir été sélectionnés pour participer à un programme de formation organisé par les Nations Unies en 2019.