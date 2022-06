L’industrie textile fait le pari de la production circulaire

Face à une demande de plus en plus exigeantes de la part des consommateurs, très soucieux de la protection de l’environnement, l’industrie textile marocaine doit davantage s’orienter vers une production plus verte et plus durable. C’est le message du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, à l’endroit des acteurs de l’industrie textile, lors de son intervention dans le cadre d’un atelier organisé récemment par son ministère et IFC (Groupe de la Banque mondiale), en partenariat avec l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH).

L’industrie textile marocaine veut mettre les bouchées doubles sur la production circulaire et durable, afin de répondre aux nouvelles exigences des consommateurs. Les opérateurs appellent ainsi à mettre la circularité et la durabilité au cœur du développement du secteur.

Notons que cet atelier, qui a réuni plus d’une centaine de parties prenantes, a permis de discuter du développement des modèles de production circulaire pour le secteur du textile et de l’habillement. Les participants ont notamment échangé sur les tendances qui dominent dans ce secteur à forte consommation d’énergie et de matériaux et les moyens de rendre l’industrie plus durable.

« Le secteur textile marocain a un immense potentiel et il est maintenant temps de l’aider à se transformer. Développer des modèles de production circulaire va permettre de créer davantage d’emplois et de positionner le Maroc parmi les leaders mondiaux du secteur de textile et de l’habillement », a assuré le ministre. De son côté, Xavier Reille, Directeur IFC pour le Maghreb, a fait remarquer que le Maroc dispose d’une opportunité unique pour se positionner sur le segment de l’industrie textile circulaire, tripler sa production textile, créer des emplois et explorer de nouveaux marchés tels que ceux offerts par le Green Deal européen. « Depuis les années 1990, IFC a développé une solide expertise mondiale dans la transformation du secteur du textile et de l’habillement, et nous sommes prêts à aider le Maroc à développer un modèle de production circulaire qui créera plus d’emplois et d’opportunités », a-t-il ajouté.

Pour rappel, l’industrie du textile et de l’habillement représente 15 % du PIB industriel du Maroc, et comptait en 2021 pour 11 % des exportations du pays. De même, le secteur emploie environ 200 000 personnes de manière directe, dont 60% de femmes. Aussi, force est de noter qu’au cours des trois dernières années, IFC a entamé un dialogue avec les principales parties prenantes de l’industrie textile marocaine et a lancé de nombreuses initiatives pour libérer le potentiel de l’économie circulaire.

« Les entreprises du secteur du textile et de l’habillement au Maroc sont conscientes de la demande des consommateurs en matière de durabilité. Aujourd’hui, nous avons entendu les préoccupations de nombreux acteurs de l’industrie textile qui appellent tous à mettre la circularité et la durabilité au cœur du développement du secteur », a conclu Anass El Ansari, président de l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH).