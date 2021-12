L’innovation technologique, le cheval de bataille de Chery en Chine

Pour Chery Automobiles, le volet technologique constitue un label d’excellence. Il faut dire que depuis sa création en 1997, le premier constructeur automobile en Chine a fait de la technologie son cheval de bataille. Ce qui s’est traduit par l’apparition de ACTECO, une marque spécifique de motorisations conçue par le staff d’ingénierie de la marque et qui, au fil des ans, a gagné en notoriété.

Six motorisations de la marque automobile Chery se sont distinguées, figurant dans le fameux «Top Ten Engines» en Chine, et ont été récompensées. Des mécaniques réputées qui se classent parmi les plus innovantes et les plus puissantes sur le marché automobile chinois. En 1999, Chery conçoit et développe en interne sa toute première motorisation. Et c’est en 2003 que naissent les blocs ACTECO, marquant ainsi l’apparition de la première série de moteurs du constructeur automobile chinois (qui en détient les droits de propriété intellectuelle). Des motorisations qui se distinguent par leur conception technologique avancée. La première génération des blocs ACTECO est venue animer toute une gamme de véhicules essence de la marque, avec une cylindrée comprise entre 0,8 litre et 2,0 litres.

En 2009, Chery a lancé la deuxième génération de moteurs ACTECO, permettant à la marque de gravir les échelons en matière de blocs hautes performances. Par rapport à la génération précédente, la deuxième a été considérablement améliorée en termes de performances, de puissance, d’économie de carburant et d’émissions polluantes. Techniquement, l’architecture moteur a été optimisée ; de quoi conférer à ces blocs de la légèreté, de la polyvalence d’utilisation, assortie d’une réelle fiabilité mécanique.





Le Tiggo 8 Pro est animé par le 1,6 litre TGDI.

Dans le détail, cette deuxième génération de motorisations s’est articulée autour du 1,6 litre DVVT et du 1,5 litre TCI, ces derniers venant animer les gammes de véhicules baptisées Arrizo et Tiggo. Avec son système de développement avancé et ses avantages techniques, Chery a poursuivi la conception de moteurs avec un niveau technique plus élevé et des performances en hausse.

En 2018, la troisième génération des blocs ACTECO a vu le jour. Parmi eux, le 1,6 litre TGDI a démontré d’excellentes performances, affichant une puissance de 145 kW et un couple de 290 Nm. Un bloc qui s’est révélé l’un des meilleurs moteurs de marque chinoise avec un rendement de l’ordre de 37,1%. D’ailleurs en 2019, ce même bloc s’est adjugé le titre de «Top Ten Engines of the Year» en Chine.





le Tiggo 8 Pro hérite aussi d’un 2,0 litres TGDI.

Faut-il préciser que Chery poursuit plus que jamais son développement technologique. Dans le cadre du Salon international de l’industrie automobile de Shanghai en 2021, le constructeur chinois a dévoilé une nouvelle motorisation, en l’occurrence le «4.0 Era Full-domain Global Power Architecture» qui constitue de sa part une nouvelle orientation technologique qui a pour nom «CHERY POWER». Dans le détail, un 2,0 litres TGDI a également été lancé en même temps, avec une puissance maximale de 192 kW, un couple maximal de 400 Nm et un rendement thermique effectif maximal de 41 %, ce qui constitue l’une des plus fortes puissances affichées parmi les marques automobiles chinoises.





La motorisation 1,6 litre TGDI

Faut-il souligner que durant les 20 dernières années, les trois générations de moteurs ACTECO, dont les cylindrés oscillent désormais entre 0,8 et 4,0 litres, ont démontré l’exigence et le savoir-faire de Chery Automobiles en matière de développement et d’évolution technologique. Ce qui fait de Chery l’un des meilleurs motoristes en Chine et une marque très compétitive dans le monde.

Par ailleurs, la gamme des produits Chery a été exportée depuis 20 ans dans plus de 80 pays et région du monde avec à ce jour plus de 9,7 millions d’utilisateurs. Le constructeur automobile chinois s’est distingué de façon exemplaire en Chine, mais également dans de nombreux pays du globe, faisant profiter les consommateurs de l’expérience de conduite inédite apportée par son expertise en matière d’innovation technologique.







La motorisation 2,0 litres TGDI.

À propos de Chery

Chery est une marque automobile chinoise de renommée mondiale. Elle dispose de cinq plateformes majeures de recherche et de développement (R&D) dans le monde, avec une équipe de plus de 5 500 collaborateurs. Parmi les marques automobiles chinoises, elle détient les plus importantes ressources en R&D sur le plan technologique s’agissant de la conception des moteurs, des boîtes de vitesses et des châssis. Chery est aussi la première entreprise automobile en Chine à exporter dans le monde entier des véhicules complets, avec les pièces CKD, la technologie et l’équipement de fabrication aussi bien des moteurs que des véhicules. Aussi, Chery détient 10 usines et plus de 1 500 distributeurs et points de service à l’étranger. A noter que la marque se classe au premier rang du volume d’exportation de voitures particulières en Chine, et ce, pendant 18 années consécutives.