L’italien Pavin Caffé prend pied au Maroc

Dans un deuxième temps, Pavin Caffé Maroc envisage de s’attaquer également au marché BtoC, notamment à travers les capsules et les sachets monodoses de chocolat et ce, via le canal des supérettes premium et la grande distribution.

Rappelons, que le Maroc est un pays importateur net de café. Il n’en produit pas localement. Ses importations se composent essentiellement de café vert (robusta 80% et arabica 20%). La moyenne des importations au Maroc est environ de 30 000 tonnes. Les principaux producteurs mondiaux de café sont le Brésil, le Vietnam, la Colombie et l’Indonésie et ce sont aussi de grands exportateurs qui fournissent de nombreux pays. Par ailleurs, d’autres pays produisent et exportent du café en quantités et variétés différentes. En outre, il est cultivé dans plus de 70 pays, surtout dans les régions tropicales, en Amérique, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Afrique.