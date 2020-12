L’OMS promet de tout faire pour connaître les origines du Covid-19

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a promis lundi de tout faire pour connaître l’origine du virus ayant provoqué la pandémie de Covid-19.

« Nous voulons connaître l’origine et nous ferons tout pour la connaître », a promis le patron de l’OMS, dont l’agence espère envoyer rapidement une équipe scientifique internationale sur le terrain dans la région chinoise de Wuhan, considérée comme le berceau de la pandémie. « Il n’y a rien à cacher », a-t-il assuré, soulignant que « la position de l’OMS est très, très claire : nous devons connaître l’origine de ce virus, car cela peut nous aider à prévenir de futures épidémies ».

L’équipe internationale composée d’une dizaine de scientifiques reconnus dans leurs différents domaines de compétence a pour mission de remonter aux origines du virus et de savoir comment il s’est transmis à l’homme, mais elle n’a pour l’instant pas pu se rendre en Chine, où la pandémie a démarré à la fin 2019.

La semaine dernière, l’OMS a dit espérer que l’équipe internationale, qui mène des visioconférences régulières avec les experts chinois, « soit déployée le plus vite possible » sur le terrain, mais jusqu’à présent aucune date n’a été avancée. « La position de l’OMS a été très claire. Nous allons commencer l’étude à partir de Wuhan, et nous nous baserons sur les résultats obtenus pour déterminer s’il y a d’autres pistes à explorer », a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus.

