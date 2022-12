Luxair reprendra ses vols vers Marrakech à partir du 11 février depuis l’aéroport Findel

Depuis quelques mois, la ville de Marrakech a récupéré près de 80% de ses mouvements aériens. Parmi ceux-ci, la liaison Findel-Marrakech qui sera réactivée en réintégrant la ville ocre au catalogue des destinations desservies par la compagnie luxembourgeoise Luxair. La liaison se fera à raison de deux vols par semaine : les mardis et samedis prévus jusqu’au 13 mai prochain. L’avion décollera mardi de l’aéroport Findel à 13h55 pour une arrivée à 17h35 à Marrakech jusqu’au 25 mars. Avec le passage à l’heure d’été, les vols partiront de Findel à 14h55 pour arriver à 17h35.

Les avions repartiront de Marrakech à 18h25 pour arriver au Luxembourg à 21h50 avec l’heure d’hiver, puis 22h50 à l’heure d’été. Les samedis, les vols partiront à 6h45 du Luxembourg jusqu’au 25 mars. Le vol est ensuite décalé à 14h55. Les avions repartent de Marrakech vers le Luxembourg à 11h15 jusqu’au 25 mars, puis à 18h25.

Les prix des billets sont entre 130 et 230 euros par trajet, en fonction des dates.

Il est à noter que la ville ocre connaît un engouement encore plus important qui peut être expliqué, entre autres, par le grand coup de boost à l’image Maroc dans le monde grâce à l’exploit sans précédent des Lions de l’Atlas au Mondial Qatar 2022. Aussi, Marrakech vient d’être classée 7è meilleure ville (sur 53) à visiter et à y vivre dans le monde, selon le classement 2022 du Magazine Time out.