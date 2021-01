Marc Thépot, une nouvelle vie

L’ancien patron d’Accor Maroc aura marqué durant une douzaine d’années l’industrie de l’hôtellerie et du Tourisme marocain. Elu le 15 janvier 2021 Président de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille pour une durée de 6 ans, Marc Thépot ouvre une nouvelle page dans sa carrière professionnelle.

Arrivé au Maroc fin 2001 pour Accor et RISMA, Marc Thépot aura durant 12 ans marqué lʼindustrie de l’hôtellerie et du Tourisme marocain et participé à son développement. Depuis, il avait rejoint Burj Finance en tant que Senior Advisor pour accompagner le développement de cette banque d’affaires indépendante. Aujourd’hui, l’ancien patron d’Accor Maroc, ouvre une nouvelle page dans sa carrière professionnelle. Il vient d’être élu Président de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille (France) pour une durée de 6 ans par les 22 membres du comité directeur (par 14 voix contre 7 et une abstention). Il faut dire que Marc Thépot est en terrain connu à Marseille pour y avoir fait ses études à Sup de Co-ESCAEM – avant d’y intervenir comme enseignant en Finances pendant quelques années. Il a ensuite participé à la grande aventure de l’informatique du groupe GSI ADP avant d’intégrer le CIL-UNICIL et de côtoyer, dès lors, les institutions politiques, patronales et associatives de Marseille. Il a dirigé dans les années 1990 le Groupe Accor dans la région Sud (ex- Provence-Alpes-Côte d’Azur). Il les rênes du Pôle Economique pour la région sud-est en 2014, puis de Sofitel, Novotel et Mercure pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il noue ainsi de nombreux contacts professionnels dans cette région, qui certainement ont pesé lors de son élection.

Lire aussi|Covid-19 : 1 million de doses du vaccin chinois Sinopharm sont arrivées en Serbie

Il n’empêche qu’en 2001, il débarque au Maroc pour concrétiser les ambitions du premier groupe hôtelier français. Durant 12 ans Théot, avec ses équipes et le soutien appuyé des actionnaires et partenaires du Groupe et en particulier celui de Gérard Pélisson, Co-fondateur dʼAccor et Président d’honneur de RISMA dont il est l’un des plus proches, il aura opéré un remarquable développement. Avec 21 hôtels ouverts sur cette période, représentant 3450 chambres et ayant créé, à cette occasion, plus de 2 600 emplois directs. Il a, en outre, participé directement en mai 2006 à l’introduction en Bourse de RISMA. Thépot était membre du Directoire de Risma depuis le 30 janvier 2002.

En janvier 2002, il est nommé Directeur Général des Opérations Accor pour le Maroc. Il était Vice-président du Directoire de RISMA depuis mars 2012. Il était également Président de nombreuses filiales de RISMA, dont Moussafir et la joint-venture créée avec Akwa pour développer l’hôtellerie très économique. Marc Thépot était également Secrétaire Général des Conseillers du Commerce Extérieur de la France.

Lire aussi|WhatsApp repousse le changement de ses conditions d’utilisation