Melilla. Des centaines de Marocains manifestent pour demander la réouverture des frontières [Médias espagnols]

Selon la presse espagnole, des centaines de Marocains résidant à Melilla se mobilisent pour implorer S.M. le Roi Mohamed VI à rouvrir la frontière afin qu’ils puissent venir voir leurs proches au Maroc, après 15 mois de fermeture des frontières. Cette initiative des Marocains de Melilla intervient suite à l’exclusion par le Maroc des ports espagnols de l’opération Marhaba 2021.

www.diarioarea.com, qui rapporte l’information, indique en effet qu’un rassemblement de plus d’une demi-heure dans la soirée du dimanche 27 juin, avec pas moins de 1000 participants à la frontière de Beni Ansar, a eu lieu. La mobilisation de ces Marocains a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Ces compatriotes demandent principalement l’intervention du souverain pour l’ouverture, au moins, d’un couloir humanitaire à la frontière de Beni Ansar.

Selon diarioarea.com, le rassemblement de dimanche dernier a été le plus important à la frontière, du côté espagnol. « Les Marocains se sont également joints à la protestation des Espagnols à Melilla ayant des familles dans la zone marocaine la plus proche pour souligner que les conditions sanitaires permettent de procéder à la réouverture des frontières, compte tenu de la baisse significative des cas actifs de covid-19 et de la progression considérable enregistrée dans la campagne de vaccination dans la ville, avec 41% de la population ayant reçu leur première dose et 31% ayant déjà eu les deux doses », poursuit le journal.

Il est à noter que la manifestation de dimanche, qui a été pacifique, s’est déroulée sans incident. Le site d’information espagnol indique aussi que les manifestants ont notamment scandé des chants en faveur du souverain marocain et ont de même chanté des slogans tels que « Espagne-Maroc, pays unis ».

« Cette manifestation de citoyens anonymes n’a reçu officiellement la participation d’aucun parti politique ou organisation », précise encore le journal ibérique. « Si les Marocains vivant en Europe ont le droit de voir leur famille, ceux qui vivent à Melilla doivent aussi avoir ce droit », ont déclaré certains manifestants.