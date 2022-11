Maroc-Arabie Saoudite : signature d’un MoU pour une meilleure coopération

En vertu de cet accord, qui a été signé en marge du 117e Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), il sera procédé à la mise en place d’un cadre pour l’échange d’expertise en matière de tourisme, l’identification des opportunités d’investissement ainsi que le développement du capital humain. « Cet accord va permettre de développer toutes les pistes de coopération en termes de promotion du secteur touristique entre les deux pays », a déclaré Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.

Dans une déclaration similaire, le ministre du Tourisme de l’Arabie Saoudite, Ahmed Al-Khateeb, a dit toute sa joie de signer cet accord entre les deux pays frères, relevant que ce MoU couvre plusieurs domaines se rapportant au tourisme, tels que la promotion touristique entre les deux pays et la formation. « L’Arabie Saoudite et le Maroc partagent un engagement commun de préserver leurs riches patrimoines culturels et leurs sites naturels respectifs, y compris la mer, la montagne et le désert, tout en mettant les jeunes talents au centre de leurs plans de développement », a-t-il ajouté.

Alors que le secteur mondial du tourisme continue d’identifier les solutions qui permettent de mieux se remettre de la pandémie de la Covid-19, ce protocole d’accord permettra au Maroc et à l’Arabie Saoudite d’apprendre de leurs expériences respectives et de fournir de nouvelles voies de collaboration et de croissance.

L’Arabie Saoudite est actuellement l’un des partenaires majeurs du Maroc dans le monde arabe. En 2020, le pays a investi 26,6 millions de dollars dans de nombreux secteurs au Maroc, notamment l’immobilier, l’agriculture et le tourisme.