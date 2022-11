Maroc-Chine. 64 ans de relations diplomatiques solides et fructueuses

Ce mardi 1er novembre marque le 64e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques. Le Royaume du Maroc et l’Empire du Milieu sont en effet liés par une amitié de longue date, ancrée dans la confiance et le respect mutuels, et qui a résisté à l’épreuve du temps.

L’Ambassade de la République populaire de Chine au Maroc a célébré, mardi 1er novembre, le 64è anniversaire des relations diplomatiques sino-marocaines. Cette date commémore le 64e Anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Maroc. « Avec le développement du Partenariat stratégique et la coopération fructueuse, les relations Chine-Maroc auront de belles perspectives devant elles », indique l’Ambassade de la République populaire de Chine dans un post sur ses pages officielles Facebook et LinkedIn.