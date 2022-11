Maroc-Israël : Turbo sur la coopération scientifique

Depuis quelques temps la coopération Maroc – Israel connaît une dynamique croissante. Après plusieurs actions de collaboration sur le plan économique, c’est maintenant autour des pôles de recherche notamment celui de l’Université Mohammed VI Polytechnique de rentrer sur la scène. Objet de cette visite: la discussion de plusieurs sujets, notamment la création d’un écosystème d’innovation, le partage et le transfert des connaissances entre l’université et l’industrie, les défis en matière de capital humain et d’investissement des entreprises et comment mieux connecter les communautés de start-ups des deux pays.

Rappelons qu’il fait suite au protocole d’accord que la Start-Up Nation Central et l’UM6P ont signé à Casablanca en mai dernier, au cours de la conférence Connect to Innovate. «Les opportunités commerciales qui existent entre l’innovation israélienne et l’écosystème commercial et universitaire au Maroc sont vastes», a déclaré, Abderrahim Bayoudh, chef du bureau de liaison du Maroc à Tel-Aviv, a souligné que

Avi Hasson, PDG de Start-Up Nation Central, a indiqué qu’Israël et le Maroc étaient des partenaires naturels lorsqu’il s’agit de construire un écosystème d’innovation dans la région MENA.

«Ce partenariat et le protocole d’accord signé avec l’UM6P jettent les bases d’une aventure à double bénéfice pour nos économies communes», a-t-il expliqué.

«Le partenariat entre l’UM6P et la Startup Nation Central a été établi pour aider les deux organisations à tirer parti de l’innovation et de l’éducation pour relever des défis communs tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et l’inclusion numérique», a déclaré Yassine Laghzioui, responsable entrepreneuriat et venturing à l’UM6P.

Il faut d’ailleurs notifier qu’en septembre dernier Un accord de coopération scientifique multidisciplinaire sur les questions énergétiques avait été signé, au Centre pour l’énergie et le développement durable à Tel Aviv, entre l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Université israélienne de Bar-Ilan. Et dans les détails , l’accord portait sur la mise en place d’une plateforme de recherche pour la coopération académique avec la participation des deux institutions universitaires, notamment dans les domaines liés aux énergies propres, y compris l’hydrogène, le recyclage, l’énergie solaire et la transmission d’énergie.