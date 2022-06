Maroc. Le canadien Elcora acquiert 7 nouveaux sites de vanadium

Premier producteur d’argent en Afrique et grand fournisseur de cobalt, le Maroc regorge d’autres ressources minières. Outre les phosphates, le sous-sol du Royaume est également riche en cuivre, plomb, zinc, manganèse et en or qui font encore l’objet d’exploration par plusieurs juniors minières comme Elcora. Cette compagnie minière canadienne, après avoir acquis en novembre dernier dix licences d’exploitation de vanadium, vient de mettre la main sur sept nouveaux sites. « Cette acquisition est une étape significative pour la stratégie de la société d’augmenter ses revenus et ses nouvelles opportunités de croissance au Maroc. Nous pensons qu’il s’agit d’une excellente opportunité pour diversifier le portefeuille », a commenté le PDG Troy Grant, dans un communiqué , sans préciser l’investissement qu’il a fallu consentir pour obtenir ces nouveaux actifs.

Le fournisseur canadien de graphite et de graphène Elcora a annoncé avoir acquis sept nouveaux permis de recherche couvrant 16 km2 au Maroc, pour l’exploration de la vanadinite (vanadium et plomb), ce qui porte à 17 le nombre de licences qu’il a obtenu à 100 % depuis novembre dernier dans le Royaume.

Pour rappel, la société Elcora dispose de deux autres permis pour le cuivre et le manganèse au Maroc et se prépare à mettre en production certains de ses actifs pour répondre à la demande du secteur des batteries électriques. Les 19 concessions englobent au total une empreinte massive de 304 km². La plupart de ces concessions polymétalliques/vanadium contiennent du sulfure de vanadium de minéralisation magmatique et hydrothermale, selon le groupe canadien. « Tous ces éléments sont des composants essentiels de l’électrification et du stockage de l’énergie pour la planète », précise Elcora.

Comme d’autres minéraux et métaux nécessaires aux batteries li-ion, l’industrie florissante des énergies renouvelables va accélérer la demande de vanadium de haute qualité. Elcora a d’ailleurs commencé la production d’essai afin d’obtenir suffisamment de matériaux pour tester le processus de production. Selon Bloomberg, la compagnie minière canadienne a l’intention de « produire des concentrés de vanadium et de plomb de haute qualité ». Les résultats des tests de laboratoire se sont révélés positifs pour la première licence, indique le spécialiste des services aux professionnels des marchés financiers et dans l’information économique, qui cite le groupe canadien. « Trois structures à Mibladen et Zaida ont été identifiées sur une longueur de 2,5km représentant une total de 772.000 tonnes de minéraux dont 463.000 tonnes représentent ressources indiquées et 309.000 tonnes de ressources présumées », annonce Elcora, notant que dans une deuxième campagne d’exploration, 14 échantillons de tranchées ont été prélevés par l’équipe locale puis analysé par l’AFRILAB certifié SGS. Les résultats de ces tests sont également excellents et les projets nationaux d’Elcora sont sur la bonne voie ; un rapport Resource sera bientôt divulgué avec l’objectif de démarrer la production au cours de l’année 2022.

Troy Grant, avec le plomb se négociant à environ 2168 $ USD / tonne sur le London Metal Exchange (LME) et Ferro Vanadium 80% à 36,75 $ USD / kg (Prix Europe, vanadiumprice.com) au 07 juin 2022, cela confirme la stratégie d’Elcora à accroître son chiffre d’affaires et une nouvelle croissance à partir d’opportunités au Maroc.