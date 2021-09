Maroc. Les nouvelles Dacia Sandero désormais commercialisées

Dacia Maroc vient fraîchement de dévoiler dans le Royaume les nouvelles Sandero Streetway et Sandero Stepway. Fabriquée à l’usine de la Somaca à Casablanca, cette troisième génération du modèle a été complètement revisitée comme en témoigne son design modernisé, sans parler de sa dotation technique qui, pour l’occasion, est montée d’un cran.

Dacia, qui amorce le renouvellement de sa gamme de véhicules dans le Royaume, mise désormais sur la famille Sandero. Que les amateurs de la Logan se rassurent, le nouveau modèle devrait quant à lui faire son apparition sur le territoire national d’ici la fin de l’année.

Lire aussi | Le britannique Chariot signe un contrat avec Stena Drilling pour un puits off-shore au Maroc

Concrètement, la marque précise avoir conservé les proportions générales de la Sandero qui dispose d’un gabarit extérieur contenu et d’une habitabilité annoncée comme supérieure. Esthétiquement sur les deux modèles, les optiques avant et arrière inaugurent la nouvelle signature lumineuse en forme de Y de Dacia (à l’avant comme à l’arrière), assortie de projecteurs LED.

La présentation intérieure demeure beaucoup plus qualitative que le modèle précédent avec, en prime, une belle brochette d’équipements de confort et de sécurité.

Quant à la version «baroudeuse» Stepway, elle conserve les ingrédients qui ont contribué à son succès, comme la garde au sol surélevée, les barres de toit du plus bel effet et modulables sur ce modèle, les élargisseurs d’arches de roue et les bas de portes renforcés à la texture spécifique.

L’intérieur fait également un bond en avant sur tous les plans : qualité accrue de la présentation, matériaux de meilleure qualité, assemblage et finition sérieuses, et surtout apparition de nouveaux équipements de confort et de sécurité. L‘habitabilité aux places avant et arrière progresse par rapport à celle de sa devancière, notamment pour celles et ceux assis à l’arrière qui disposeront d’un espace aux jambes très appréciable et d’une garde au toit très convaincante.

Lire aussi | Covid-19: Le comité scientifique valide l’injection de la 3ème dose de rappel

Même le volume du coffre, dont le hayon se déverrouille à distance via un bouton sur la clé ou par la carte mains libres, est en progression, affichant désormais 410 litres. Côté rangement, la capacité peut atteindre 21 litres avec de l’espace sous l’accoudoir central, voire dans les portes avant et arrière et au dos des sièges avant.

L’équipement de série intègre un support de smartphone (amovible selon les versions), un écran d’ordinateur de bord, l’allumage automatique des feux, des commandes au volant du régulateur et du limiteur de vitesse.

Par ailleurs, une nouvelle climatisation automatique à affichage digital, une carte mains libres avec ouverture à distance du coffre, un frein de parking électrique, une aide au parking à l’avant et un allumage automatique des essuie-glaces sont autant d’options disponibles. Ajoutez-y quatre airbags selon le niveau de finition. À noter que deux systèmes multimédia sont disponibles sur les nouvelles Sandero ; à savoir le «Media Control» et le «Media Display».

En plus de l’ESP de dernière génération proposé en série et du régulateur-limiteur de vitesse sur les commandes du volant, les nouvelles Sandero disposent d’aides à la conduite comme le détecteur d’angles morts, l’assistance de parking, l’aide au démarrage en côte…

Lire aussi | Nouveau Dacia Jogger. L’hybride en ligne de mire

De nouvellesmotorisations viennent animer ces deux modèles au rang desquels l’essence trois-cylindres 1,0 litre turbo de 100 chevaux, couplé à une boîte manuelle à cinq rapports sur Sandero Streetway. Aussi, la nouvelle boîte automatique CVT est proposée avec ce même moteur TCe de 100 chevaux. Toujours sur la Steetway, le diesel est évidemment de la partie avec le 1,5 litre dCi de 95 chevaux. Quant à la version Stepway, elle se voit motorisée par un 1,5 litre dCi de 102 chevaux, animé par une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.

Tarifs Sandero Streetway

Streetway Essentiel (Essence 1.0 TCe 100 ch) : 110 900 DH

Streetway Essentiel (Diesel 1.5 dCi 95 ch) : 127 900 DH

Streetway Confort (Diesel 1.5 dCi 95 ch) : 138 900 DH

Tarifs Sandero Stepway

Stepway Essentiel (Diesel 1.5 dCi 102 ch) : 139 900 DH

Stepway Confort (Diesel 1.5 dCi 102 ch) : 150 900 DH