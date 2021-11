Maroc. Tractafric Equipment lance son premier centre de reconditionnement de composants

Tractafric Equipment vient fraîchement d’inaugurer à Casablanca son nouveau Centre de reconditionnement de composants (CRC). Une infrastructure inédite dédiée à la rénovation de composants au Maroc, et qui entend répondre aux besoins des opérateurs miniers et BTP sur tout le continent.

Développé en partenariat avec Caterpillar, cet atelier de 1 600m², qui représente un investissement de 45 millions de DH, est doté d’équipements de pointe, en ligne avec les standards internationaux de la profession. Le CRC entend offrir un service complet pour tous les composants CAT, notamment en matière de diagnostic, de remise à neuf et de tests, avec deux bancs d’essai moteurs de 1250 et 4250HP, et un banc d’essai hydraulique. Le staff de Tractafric Equipment qui précise que le centre dispose d’une capacité de reconditionnement de cent composants par an.

En donnant accès notamment à un très bon rapport qualité-prix, à des composants révisés offrant des performances identiques aux pièces neuves, et pouvant même bénéficier d’une garantie du constructeur, le CRC permet aux opérateurs d’optimiser leur investissement, une préoccupation économique forte. Il s’inscrit également en ligne avec les problématiques de responsabilité environnementale devenues primordiales aujourd’hui en permettant de donner une seconde vie à des équipements en fin de vie.

Le centre sera animé par une équipe de techniciens qualifiés, formés par Tractafric Equipment qui, à l’occasion de l’ouverture du CRC, a conclu des partenariats avec plusieurs établissements spécialisés : l’OFPPT, l’Ecole Mohamed VI et la Fédération Nationale du Bâtiment et Des Travaux Publics. Ces partenariats prévoient la formation de formateurs et de stagiaires et l’aide à l’insertion professionnelle des jeunes en fin de stage.

«Tractafric Equipment, qui opère depuis près de 90 ans en Afrique et 30 ans au Maroc, a toujours eu à cœur de prendre ses responsabilités de leader sur son marché», souligne Oussama Lahlali. Et le Directeur général Tractafric Equipment Maroc de poursuivre : «avec ce projet, le groupe témoigne une fois encore sa volonté de se positionner, particulièrement dans la période difficile que nous traversons, en acteur responsable et durablement engagé».

