Marseille : la startup marocaine Mamiam finaliste de Med’Innovant Africa

183 startups de 27 pays d’Afrique ont candidaté au Med’Innovant Africa 2020-2021 avec des projets urbains inspirants pour une ville africaine durable et résiliente, thème de la deuxième édition de ce concours organisé par l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM).

La cérémonie de remise des prix du concours s’est déroulée à Marseille (France) dans le cadre du sommet international Emerging Valley. Ce sont AgroPad (Cameroun) et GreenNKool (Madagascar) qui ont remporté le concours devant Mamiam (Maroc), SenVitale (Sénégal) et MessiBat International (Côte d’Ivoire).

GreenNKool a ainsi reçu le prix du Jury. La société mène un travail de sensibilisation au tri sélectif et à la valorisation des déchets dans les communautés défavorisées de l’île. Elle propose différentes activités culturelles et artistiques, ainsi que des ateliers et des cours gratuits, tous sur le thème du développement durable. GreenNKool remporte un boost financier de 7000 €. Pour sa part, AgroPad a remporté le prix Coup de Cœur. Il s’agit d’une société d’agronomie qui permet aux agriculteurs de maîtriser l’irrigation de leur exploitation agricole à distance, depuis un téléphone portable, grâce à une application avec et sans connexion Internet qui actionne à distance un automate par envoi de SMS. Elle recevra une dotation en numéraire de 2500 €.

Les trois finalistes de cette deuxième édition sont Mamiam (qui réalise l’insertion professionnelle de mères de famille en situation précaire via un coaching entrepreneurial, sur le segment TechFood à domicile, soit de la restauration « fait maison »), SenVitale (propose un passeport de santé disponible en permanence pour ses clients sous forme de QR code portatif) et MessiBat International (entreprise de construction qui s’applique à valoriser l’utilisation de matériaux locaux). Ces trois finalistes bénéficieront d’actions de visibilité et d’un accompagnement de la part d’Euroméditerranée.