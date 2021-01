Mobilité propre : Volvo capitalisera désormais sur l’électrique cette année

Volvo figure parmi les premiers constructeurs généralistes premium à prendre totalement le pli de l’électrique, l’objectif étant de promouvoir une gamme de véhicules à mobilité propre pour un avenir climatiquement plus neutre.

Dans le détail, les Volvo actuelles sont désormais disponibles avec au moins une version animée par un bloc électrique et couplé à un bloc thermique. «Ce n’est pas nouveau puisque Volvo innove dans le domaine des moteurs électriques depuis plusieurs années déjà»,s’est exprimé sur le sujet Mehdi Bouhafs. Et le Directeur général de Scandinavian Auto Maroc, l’importateur local de Volvo, d’ajouter : «Il s’agit pour la marque d’une évolution technologique naturelle doublée d’une déclaration d’intention sans détour: Volvo est de ce fait résolument engagé en faveur de la mobilité durable et de la réduction des émissions».

Lire aussi |France : Google va rémunérer une partie de la presse

Concrètement, les motorisations électrifiées apportent plusieurs avantages, allant de la réduction des émissions et des coûts de carburant à une accélération beaucoup plus vive au démarrage. Par ailleurs, elles nécessitent moins d’entretien et consomment moins de carburant, sachant que de nos jours le coût des batteries dans l’enveloppe totale d’achat du véhicule est devenu nettement plus abordable financièrement.

Si la recharge constitue une problématique dans le Royaume, sachant qu’une infrastructure relative aux bornes de recharges publiques n’est pas encore opérationnelle, certains clients rechargent leur voiture chez eux, la nuit, grâce à une borne installée devant leur place de stationnement ou dans leur garage. D’autres ont la possibilité de recharger leur véhicule sur leur lieu de travail. A noter que pour l’achat d’un véhicule hybride, le client est systématiquement exonéré du paiement de la taxe annuelle sur la vignette automobile.

Volvo dispose déjà de véhicules qui sont tous équipés de motorisations hybrides rechargeables, au rang desquels le XC40, le XC60, le XC90, la S60 et la S90. Ces cinq modèles sont animés par un moteur thermique et un moteur électrique. Ces modèles sont tous disponibles dans les showrooms de Scandinavian Auto Maroc, l’importateur de Volvo Cars au Maroc qui se dit adhérer parfaitement à la philosophie de la marque et qui s’inscrit dans cette initiative de l’électrification.

Lire aussi | Rallye Aïcha des Gazelles : la 30ème édition de nouveau reportée

Rappelons que l’objectif de la marque suédoise est que 50% de ses ventes en 2025 soient composées de voitures 100% électriques. La vision du constructeur suédois consiste à atteindre à l’horizon 2040 la neutralité-climatique sur toute sa chaîne de valeur, et ce conformément aux objectifs de l’Accord de Paris et aux engagements du Maroc pour le climat suite à sa signature de l’accord de la COP 22 à Marrakech.