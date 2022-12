Mondial 2022. Hervé Renard : « désolé, je supporterai l’équipe du Maroc [Vidéo]

Dans une déclaration sur radio RMC Sport, l’ancien sélectionneur de l’équipe du Maroc, a clamé haut et fort au micro de RMC Sport : « Je suis français, je porte un passeport français mais, demain, je suis désolé, je supporterai l’équipe du Maroc ». Il a justifié son choix par l’amour inconditionnel que lui apporté les citoyens du Royaume. « Parce que ce pays m’a marqué, les gens m’ont apporté de l’amour à un point que vous ne pouvez même pas imaginer », a-t-il expliqué.

On l’a vu dans les tribunes du stade Al Thumama, à Doha, samedi dernier, suivre avec grand intérêt ses anciens poulains en train de donner des leçons de football à une équipe grouillant de stars dont Ronald himself. Son amour pour le Maroc est avéré. Il vient de le confirmé sur RMC sport.

“J’ai reçu tellement de choses que je partage un peu leur joie aujourd’hui(…). Je leur souhaite le meilleur du monde pour demain”, a-t-il ajouté affirmant avoir vécu au Maroc une “aventure fantastique” avec un groupe de joueurs dans un pays qui « adore le football »? Et d’ajouter : “la terre tremble au Maroc, tellement ils sont fiers et ils le méritent” parce qu’il y a “une telle passion » et qui constitue aujourd’hui une récompense « exceptionnelle”.

L’exploit inédit des Lions de l’Atlas et leur parcours exceptionnel au Mondial Qatar 2022 constitue pour Hervé Renard “une grande récompense” pour le continent africain, estimant que les Lions de l’Atlas “vont donner un élan exceptionnel pour les autres nations africaines, qui doivent certainement croire plus en elles aujourd’hui”.