Mondial 2022. Les chances des Lions de l’Atlas de vaincre la Seleção das Quinas portugaise

Si l’on se fie aux statistiques, celles-ci donnent favorite la formation portugaise. L’équipe de Bruno Fernandes, qui évolue au poste de milieu de terrain offensif à Manchester United, dispose d’une meilleure attaque à ce stade du Mondial avec 12 buts marqués et 5 encaissés (+7), tandis que le Maroc a marqué 4 buts et en a encaissé 1 (+3). Toutefois, les Portugais redoutent un revirement de situation en faveur des coéquipiers de Hakimi, à l’image des Matadors espagnoles pris de court mardi dernier en 1/8 de finale par les Lions. L’équipe de Walid Regragui a en effet tenu en échec La Roja (0-0) avant de la battre 3-0 aux tirs au but, grâce au double arrêt du gardien Yassine Bounou.

Après avoir battu l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Maroc affronte le Portugal en quart. Les yeux des supporters des deux équipes et des footeux du monde entier seront rivés vers ce duel à l’issue imprévisible, qui aura lieu ce samedi 10 décembre, à 16h, au stade Al Thumama, à Doha.

Le Portugal avait été efficace bien que sans être convainquant en phase de groupes, mais en huitième, avec sa star Cristiano Ronaldo maintenu au banc, son attaque s’est relâchée déglinguant la Suisse (6-1) dans l’une des plus belles performances jamais disputée à ce jour au Mondial Qatar 2022 grâce au triplé de Gonçalo Ramos qui a remplacé un Ronaldo âgé pas en forme, dans ses 37 ans, les trois autres ont été signés le vieux Pepe, Raphael Guerreiro et Rafael Leao. Mais Fernandes – impliqué dans plus de buts (cinq) que n’importe lequel de ses coéquipiers dans ce tournoi – insiste sur le fait que le Portugal ne tiendra rien pour acquis. « C’est un match difficile », a-t-il déclaré aux journalistes. « Le Maroc est une très bonne équipe. « Ils sont arrivés premiers du groupe, ont battu l’Espagne, donc nous sommes conscients de leurs qualités. Nous voulons faire le meilleur match, comme toujours, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes ».

Du côté des protégés de Regragui, tous sont conscients de la lourde tâche qui les attend. S’il bat le Maroc bat le Portugal, il deviendra la première nation africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde. L’histoire nous apprend que les trois équipes africaines à avoir atteint le quart de finale ont toutes été éliminées en quart de finale, le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010). Ce samedi, le Maroc parviendra-t-il à franchir cet obstacle écrire un e autre page de l’histoire du football mondial.

Le Maroc a été l’une des nations les mieux soutenues au Qatar, et Regragui fait appel au soutien du reste du monde arabe pour aider à combler l’écart de qualité avec le Portugal. « Nous ne pouvons rien réaliser sans le public marocain », a-t-il déclaré. « Il y a quatre jours, ils sont venus à l’hôtel pour demander des billets, et beaucoup d’entre eux sont venus de partout pour nous encourager. « Nous disons à nos supporters que nous avons besoin d’eux, notamment en quart de finale, pour écrire l’histoire. Nous avons aussi besoin de supporters arabes ; Algériens, Tunisiens et Africains, et nous savons que de nombreux pays sont derrière nous.

Joueurs à surveiller Maroc : Yassine Bounou Il a été le héros des Lions de l’Atlas lors des 16 derniers matchs, sauvant deux penaltys lors de la séance des tirs au but. Mais même en dehors des tirs au but, Bounou est un homme clé pour le Maroc en tant que keeper fiable qui a été nominé pour le Trophée Yashine de la FIFA – le prix décerné au meilleur gardien du monde – plus tôt cette année.

Quant au Portugal : le danger peut provenir de Gonçalo Ramos. Fernando Santos alignera-t-il l’équipe qui gagne et gardera Ronaldo sur le banc ? À en juger par la performance de l’équipe contre la Suisse, il y serait contraint car en cas de défaite, il sera sévèrement critiqué.

Ainsi, d’après le spécialiste des pronostics Opta Analyst, le Portugal part favori. L’équipe de Santos ayant 55,8% de chances de se qualifier pour les demi-finales dans les 90 minutes, tandis que Maroc a 18,8% de chances de gagner dans le temps réglementaire, le match nul et la prolongation, éventuellement suivis de la redoutable séance de tirs au but, étant évalués à 25,4%. De toute évidence, alors que les Lions de l’Atlas sont les outsiders, ils ont une bonne occasion de forcer au moins les prolongations, ce qui n’a pas trop mal fonctionné pour eux la dernière fois. Malgré toutes les statistiques, les Marocains croient à leurs Lions jusqu’au bout de cette aventure.