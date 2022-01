Morocco Tech. Une belle initiative de Marketing Institutionnel pour le développement des start-up au Maroc

Le lancement récent par le gouvernement et la CGEM de Morocco Tech est une belle initiative de Marketing Institutionnel pour le développement des start-up au Maroc. Mais, personnellement, je pense qu’il y a urgence à agir pour défaire les carcans qui bloquent et limitent l’initiative privée au Maroc, et notamment pour ce qui est de la réglementation.



Aujourd’hui, nous n’avons pas une seule vraie fintech, quand des pays moins développés que le nôtre en alignent par dizaine, dans le paiement, les transferts, les neo banques, le nanocrédit, l’inclusion financière …

