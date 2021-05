Nadia El Bouaamri rempile à la tête de l’ISCAE-Casablanca

A la tête de l’ISCAE-Casablanca depuis 2017, Nadia El Bouaamri a été reconduite à son poste suite à un appel à candidature lancé par le Ministère de l’Industrie et du Commerce.

Le Conseil du Gouvernement, réuni le 6 mai 2021, a approuvé la reconduction de Nadia El Bouaamri, au poste de Directrice de l’Institut ISCAE-Casablanca, un des deux instituts du Groupe ISCAE dirigé par Nada Biaz, Directrice Générale. Cette reconduction a été le résultat d’un appel à candidature lancé par le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique.

Née en 1967, cette lauréate du cycle normal de l’ISCAE-Casablanca (promotion 1989), a poursuivi sa formation académique au Canada dans le domaine du marketing (MSC marketing HEC Montréal, 1989) suite à l’obtention d’une bourse d’excellence. Nadia El Bouaamri possède une expérience de près de 25 ans dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation pour cadres et dirigeants, tant par son rôle d’enseignante que par ses fonctions managériales. Elle démarre son parcours professionnel à Montréal dans le domaine du Conseil stratégique (TECSULT Canada) avant de découvrir l’enseignement à HEC Montréal.

Lire aussi| Marocains bloqués à l’étranger : voici les conditions exigées pour les vols de rapatriement

La piqure de l’enseignement la prend vite et éveille une vraie passion qui démarre au Canada et se poursuit au Maroc où elle a occupé des postes de direction en tant que Directrice des Ressources Humaines du Groupe AKSAL, puis Directeur des services pédagogiques du Groupe ESIG et Directrice Générale ESIG- Casablanca. En 2017, Nadia El Bouaamri rejoint le Groupe ISCAE en tant que Directrice de l’ISCAE-Casablanca. Ce qui a consolidé son expérience de l’entreprise, de la gestion universitaire et du management des services.

Lire aussi| Coworking : le suisse IWG ouvre un nouvel espace de travail à Casablanca