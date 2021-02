NAPS : nouvelle offre multi-cartes destinée aux familles

Quelques mois après avoir lancé la première offre duale combinant une carte et une application de paiement sans banque et avoir déployé les premiers programmes de digitalisation destinés aux écosystèmes de l’université et de l’entreprise, NAPS lance une nouvelle offre.

L’opérateur de paiement électronique poursuit sa stratégie d’innovation orientée écosystèmes en mettant sur le marché un nouveau concept innovant qui vise la digitalisation du cash au sein de la famille à travers une offre multi-cartes accompagnée d’avantages inédits en termes de facilité et d’instantanéité. Conçu sous forme d’un pack de 4 cartes ou plus, le « Pack NAPS Family » vise à faciliter et à dématérialiser l’utilisation de l’argent entre les membres d’une famille. Le gestionnaire du pack peut recharger à distance les cartes des membres, activer ou désactiver des cartes du Pack, et aussi ajouter ou supprimer des membres. Pour les enfants mineurs sous tutelle, le gestionnaire du Pack dispose également de vues personnalisées sur leurs cartes et peut définir le plafond des dépenses périodiques et/ou le type de transactions qui leur sont autorisées.

Le « Pack NAPS Family » permet aussi la gestion des transferts récurrents. A titre d’exemple, un(e) chef(fe) de foyer peut programmer les paiements périodiques pour les aides à domicile ou encore les transferts récurrents pour l’argent de poche de ses enfants. Tous les membres du Pack peuvent, d’une part, échanger de l’argent et interagir entre eux, et d’autre part, utiliser leurs cartes et applis de paiement NAPS pour payer sur Internet et dans les commerces, pour retirer l’argent dans tous les GABs, et pour émettre ou recevoir des transferts d’argent depuis leurs mobiles ou dans le réseau des agents de la filiale de M2M Group.

A l’instar des autres produits de NAPS, le « Pack NAPS Family », peut être commandé sur le portail www.naps.ma et livré à domicile. Il est également disponible dans le réseau des points de services NAPS.