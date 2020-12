Nawfal Bendefa, PDG d’Aradei Capital : « Nous recevons de l’enthousiasme et de l’intérêt de la part des investisseurs »

Pour financer sa croissance et ses ambitions futures, Aradei Capital a enclenché son introduction à la Bourse de Casablanca. La période de souscription a démarré depuis le 1er décembre et s’achève demain vendredi 4 décembre 2020. Nawfal Bendefa, PDG de Aradei Capital, se confie sur le déroulement de l’opération.

Challenge: Le compte à rebours a commencé pour la souscription. Comment se passe l’opération?

Nawfal Bendefa: C’est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Mais nous sommes confiants et espérons un maximum de souscriptions d’ici à vendredi.

Challenge: Quel est le niveau d’engouement du public cible jusqu’à présent depuis l’ouverture des souscriptions?

Nawfal Bendafa: Depuis mercredi dernier, nous avons commencé nos roadshows avec des investisseurs marocains et internationaux. Nous recevons de l’enthousiasme et de l’intérêt de la part des investisseurs que nous rencontrons. Nous sommes aussi ravis de la qualité des échanges et des questions. Nous sommes impressionnés par l’analyse qui a été faite par les analystes et les investisseurs. Cela nous rend très confiants pour les souscriptions.

Challenge: Quelles sont vos attentes ?

Nawfal Bendefa: Cette opération d’augmentation de capital n’est que le démarrage d’une nouvelle ère de croissance pour Aradei Capital en tant qu’entreprise cotée. La sortie de la crise que nous traversons sera source de dynamisme et de reprise économique à laquelle nous espérons pleinement participer.