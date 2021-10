Norme antipollution. Le Maroc passe officiellement au carburant Euro 6 dès 2022

L’Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aivam) a annoncé l’arrivée dans le Royaume du carburant Euro 6 en janvier prochain. Il sera suivi dans la foulée en janvier 2023 de la norme Euro 6 b.

Limiter les émissions de certains gaz polluants provenant de véhicules routiers en obligeant les constructeurs à produire des voitures et des camions plus propres, telle est la vocation des normes antipollution. Ces dernières qui ont évolué au fil du temps obligent ces mêmes constructeurs à respecter des taux d’émissions de particules et d’oxydes d’azote (NOx) de plus en plus bas.

Depuis la norme Euro 1 entrée en vigueur en 1992, et en attendant l’entrée en lice de la future norme Euro 7, tous les véhicules neufs vendus en Europe (et dans bien d’autres marchés hors de l’Union) doivent répondre actuellement à la normeenvironnementale Euro 6 en vigueur depuis 2015. Faut-il souligner qu’elle regroupe à ce jour plusieurs évolutions de normes d’émissions (Euro 6b, Euro 6C, Euro 6d…).

Quoi qu’il en soit, le Maroc poursuit son engagement pour la réduction des émissions polluantes des véhicules à moteur qui, par ailleurs, constituent un problème majeur de santé publique. Justement dans le cadre de ses efforts pour une mobilité plus propre et après plusieurs études et autres tours de table avec les parties prenantes, deux arrêtés majeurs ont été promulgués, permettant de passer de l’Euro 4 à l’Euro 6.

Le premier arrêté, N° 1948.21 du ministère de l’Énergie et des Mines (promulgué en date du 16 juillet 2021 et paru au BO du 23 août 2021), relatif à l’adoption de nouvelles caractéristiques des composants des carburants Super sans plomb et Gasoil 10 PPM, répondant à la norme Euro 6 dont la distribution débutera le 1er janvier 2022 puis sera généralisée à partir du 1er mai 2022 à travers tout le Royaume.

Le deuxième arrêté, N° 2251.21 du ministère de l’Équipement, des Transports, de la logistique et de l’eau (promulgué en date du 5 août 2021 et paru au BO du 23 septembre 2021) clarifie le dispositif réglementaire de la mise en application de la norme Euro 6b s’agissant des nouvelles homologations de véhicules neufs.

Concrètement à partir du 1er janvier 2023, toute nouvelle homologation de nouveau modèle devra obligatoirement satisfaire aux caractéristiques de la norme Euro 6b. Par ailleurs, tous les véhicules en stock ne répondant pas à cette norme pourront être commercialisés jusqu’au 31 décembre 2023.

L’Aivam se félicite dans son communiqué du fait que le Maroc pourra faire bénéficier ses concitoyens de technologies encore plus propres et plus économes, réduisant du coup les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé et sur le corps humain, ainsi que sur l’environnement et la nature. A noter que l’émanation de ces deux décrets est le fruit d’une étroite collaboration entre les ministères cités et l’Aivam qui s’inscrit dans son rôle de partenaire avec les pouvoirs publics pour une mobilité durable.