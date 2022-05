Portrait. Asmaa Rhlalou, Maire de Rabat

C’est à Rabat qu’Asmaa Rhlalou a vu le jour, une ville dont elle préside actuellement aux destinées. En effet, elle a remporté le fauteuil de Maire au Conseil de la ville en septembre 2021. C’est en 1997, qu’elle a débuté sa carrière professionnelle en tant que journaliste en rejoignant la rédaction du quotidien francophone «L’Opinion», au sein de la rubrique «Economie». Elle deviendra également correspondante de la chaîne de télévision arabophone MBC, pour laquelle elle a couvert l’actualité nationale pendant plus de deux ans. Menant avec conviction et passion sa carrière de journaliste, Asmaa Rhlalou enrichit son cycle universitaire en décrochant avec succès un Doctorat en économie et Droit des affaires de l’Université de Perpignan en France (2006).

C’est durant son adolescence, à l’âge de 15 ans, que Mme Rhlalou a pris goût à la politique. Si elle met en veilleuse ses convictions à l’amorce de sa carrière professionnelle, elles reprennent bien vite le dessus et son engagement se fait de plus en présent au fil des années. C’est en 2015, qu’elle rejoint le Rassemblement national des indépendants (RNI). Un parti qui lui sied parfaitement, d’autant que ses têtes pensantes affichaient la volonté de pousser les jeunes et les femmes en particulier, à prendre part à l’action politique, en les intégrant dans ses rangs et en leur accordant des postes de responsabilité.

C’est d’ailleurs en 2016, que le RNI a présenté la candidature d’Asmaa Rhlalou à la députation sur la liste nationale. Elle a été élue à la Chambre des représentants où elle a rempli la fonction de Secrétaire, ainsi que celle de membre de la Commission des finances et du développement économique. Des fonctions qui l’ont amenée à s’initier très rapidement aux règlements et autres traditions qui régissent l’institution, lui permettant de se familiariser à la gestion des activités.

«Au cours des cinq dernières années, j’ai eu, en tant que députée, à lire une multitude de textes de projets de loi, à en examiner leur contenu pour voir s’ils sont à amender et enfin se prononcer par vote à leur sujet», a précisé Asmaa Rhlalou. Et l’édile de Rabat d’ajouter : «les séances de débat sont aussi instructives que particulièrement éprouvantes, puisqu’il s’agit de dégager la résultante des différentes positions exprimées».

Pour autant, l’action sociale a toujours été source de motivation et d’engagement pour Mme Rhlalou. En témoigne la création par ses soins, d’une association qu’elle préside toujours. Baptisée «Aswar » et dédiée au développement durable, elle a vocation à venir en aide notamment aux jeunes en difficulté et aux femmes marginalisées. Toujours est-il, qu’Asmaa Rhlalou nourrit de solides ambitions pour sa ville. «J’ai la ferme intention de redresser une situation financière des plus catastrophiques. J’ai par ailleurs élaboré un programme à forte connotation sociale, qui va nécessiter une amélioration des recettes», avait-elle déclaré dans la foulée de son élection à la presse nationale. remarques, critiques et plaintes des citoyens, avec obligation d’y répondre. La politique de proximité, c’est d’abord l’écoute».