Portrait. Ilham Foukala, Fondatrice du centre expert Esthecare

Passionnée de natation depuis son enfance, Ilham Foukala décide d’allier «étude et sport». et entame une belle aventure au Lycée Climatique et Sportif Font -Romeu en France qu’elle complète par un master en sport à l’Institut Moulay Rachid à Rabat. Mais durant tout ce temps, une autre passion l’animait décidant d’en faire son nouveau chemin de vie. En 2007, Ilham se lance dans le secteur de la cosmétique et obtient plus d’une dizaine de certifications avant de se lancer dans l’entrepreneuriat avec un premier projet familial en 2009 à Rabat. Le succès était au rendez-vous et la machine était lancée pour développer ses autres projets.

Elle ouvre avec ses partenaires la première boutique de parfums rares en Afrique avec une distribution sur tout le Royaume. Appuyée par de grandes marques qui l’accompagnent aujourd’hui à l’image de Docteur Barbara Sturm, Augustinus Bader, que son enseigne représente au niveau national, avec le premier centre marocain basé à Rabat : Esthécare.L’ouverture d’Atelier 9 à Rabat poursuit le même développement, avec des marques internationales comme Aveda, Christophe Robin, que sa marque représente aussi sur tout le territoire.

Comme la ville qui ne dort jamais, Ilham ne se contente pas de ses projets, même si réussis, opérants. Non, elle a besoin de se ‘’dépenser’’, d’aller chercher des challenges à relever, de bâtir, encore bâtir. A l’heure où elle nous parlait, déjà un nouveau projet est en cours de finalisation avec un accompagnement de renom: David Lucas. En cette occasion de la journée internationale de la femme, elle ne manque pas de reprocher le manque de représentativité des femmes dans les hautes sphères de responsabilité.” On voit de plus en plus de femmes faire carrière, placées à des postes de responsabilités mais l’évolution est encore marginale pour moi. Combien de femmes sont administrateurs d’entreprises ?

Combien sont DG ou PDG de grandes sociétés ? Il y a effectivement de belles fiertés marocaines, qui rayonnent à l’internationale, je pense notamment à Miriem Bensalah …Nezha Hayat …Miryam Abikzer..” dénonce l’entrepreneuse avant de poursuivre “La femme marocaine peut créer sa propre carrière notamment à travers l’entrepreneuriat. Les PME au Maroc sont le poumon de l’économie et à travers l’entrepreneuriat, les femmes peuvent dessiner leur avenir et choisir leur parcours sans avoir à faire ce choix dichotomique dans lequel nous baignons depuis notre enfance… c’est culturel, mais nous pouvons, en tant que femme, faire évoluer les mentalités pour espérer avoir plus de places dans le monde économique dans la décennie à venir ! C’est dire que la femme est importante ! Nous devons avoir encore plus de femmes qui occupent des postes de cadres, des postes de responsabilités sans nous obliger à choisir entre carrière ou famille !