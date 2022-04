Portrait. Loubna Ghaleb, Membre du directoire en charge de la stratégie – Tanger Med

Loubna Ghaleb a de quoi être fière. Tanger Med s’impose aujourd’hui comme première infrastructure portuaire dans la Méditerranée et en Afrique. Mieux encore, le complexe portuaire tangérois occupe désormais la 23ème position mondiale pour l’année 2021 et donc bientôt le Top 20 mondial. Membre du directoire en charge de la stratégie de Tanger Med, Loubna Ghaleb a vu le complexe sortir de terre. Et durant les 17 dernières années qu’elle a passées à Tanger Med, elle a eu à mener bien des missions importantes. Parmi celles-ci, on peut citer la mise en concessions des terminaux du port Tanger Med pour l’installation des principaux opérateurs et armateurs mondiaux tels que le groupe APMT & Maersk, Eurogate, CMA CGM et Hapag Lloyd, la participation aux négociations pour l’implantation de l’usine Renault à Tanger, la réalisation des différentes opérations financières notamment la levée de fonds auprès de banques nationales et internationales pour le financement des actifs portuaires, et plus récemment, l’acquisition de 35% de Marsa Maroc ainsi que l’opération de fusion de TMPA et TM2 SA- deux entités filiales du groupe.

Née en 1977 à Rabat, Loubna Ghaleb obtient son baccalauréat en sciences mathématiques en 1995 et intègre les classes préparatoires puis l’école Hassania des Travaux Publics avant de s’envoler pour la France pour atterrir à l’Ecole Nationale des Travaux Publics où elle décroche une double diplomation d’ingénieur en génie civil. Après la fin de ses études, elle retourne au Maroc où elle entame en 2003 sa carrière dans le secteur public comme responsable de la planification routière à la Direction des Routes et de la Circulation routière.

En 2005, elle rejoint le groupe Tanger Med où elle a occupé plusieurs postes, d’abord responsable des concessions et montage de partenariats, puis directrice stratégie et développement avant d’être nommée en novembre 2020 membre du directoire du groupe Tanger Med. En 2010 et parallèlement à son travail, elle a intégré le MBA de l’école Ponts et chaussées et en est sortie lauréate en 2011.

Pour Loubna Ghaleb, Tanger Med, le groupe, a toujours cherché à promouvoir le rôle de la femme en lui confiant des postes de responsabilité. Même sur des métiers jadis consacrés à des hommes, plusieurs femmes occupent aujourd’hui des fonctions dans l’ingénierie portuaire, la capitainerie, l’exploitation portuaire et logistique. Des femmes qui ont prouvé qu’elles ont cette capacité à occuper ces fonctions et ont montré toutes leurs compétences et aptitudes à le faire.

Selon elle, si en 2022 on se pose la question de savoir où sont donc les femmes, c’est à raison. «Si on se la pose encore, c’est tout simplement parce qu’aux quatre coins du monde, trop peu de femmes sont appelées à de hautes fonctions. À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, le temps est venu de prendre le problème à bras le corps», dit-elle. À l’heure actuelle, ajoute Loubna, ‘’ce sont majoritairement les hommes qui sont aux commandes et qui disposent des leviers du changement.

Mais pour le Maroc Loubna Ghaleb ne cache pas son optimisme, dressant un bilan qui rassure: «Néanmoins et depuis le début des années 2000, le Maroc, lui, a multiplié progressivement la mise en place de mesures institutionnelles visant l’amélioration de la parité et de l’égalité des chances entre les deux sexes et la promotion de la représentation des femmes dans les processus décisionnels. Le constat est donc plutôt rassurant par rapport au passé, et surtout augure d’une évolution plus importante dans les prochaines années».