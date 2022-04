Portrait. Manal Bernoussi, Directrice Stratégie, Partenariats & Communication – Casablanca Finance City

Ingénieure diplômée en Télécommunication de l’INSA Lyon et de la National University of Singapour, Manal Bernoussi, qui poursuit actuellement un Executive MBA au sein de Africa Business School et Columbia University, a entamé sa carrière à Paris, dans le secteur du conseil au sein de Capgemini consulting et Wavestone (ex Solucom/Kurt Salmon).

En 2010, elle rejoint Casablanca Finance City à sa création, et y occupe plusieurs responsabilités, notamment en tant que Responsable Stratégie et Organisation, puis Chargée de Missions auprès du Directeur Général, puis Secrétaire Générale de CFC. Il y a moins de six mois, Manal Bernoussi est élue membre au Conseil d’Administration de l’Alliance Mondiale des Places Financières Internationales (WAIFC – World Alliance of International Financial Centers). Pour ceux qui ont côtoyé la Directrice Stratégie, Partenariats & Communication de Casablanca Finance City (CFC), cette élection n’est pas une surprise tant cette Marocaine aime s’investir dans le rayonnement international de son pays. Au CFC depuis sa création, Manal Bernoussi est notamment en charge de nouer des partenariats avec d’autres places financières internationales et de positionner CFC dans des secteurs clés tels que les Fintechs et la Finance Durable.

En 2018, elle est nommée Directrice de la Stratégie, des Partenariats et de la Communication au sein de la place financière de Casablanca.

Aujourd’hui, onze ans après son lancement, la place marocaine, symbole du renouveau local, s’est imposée comme premier hub africain. Avec plus de 200 entreprises labellisées CFC, la place financière, calquée sur des hubs financiers comme la City de Londres, a fait ses preuves. Il s’agit de fait, de la première communauté d’affaires à vocation africaine.

Au-delà de son activité, ses missions, ses respnsablités au sein de CFC, Manal sait également donner de son temps en allant vers les autres. Ainsi elle lance en 2021 le Podcast « Leaders On Purpose » qui partage des parcours et enseignements de leaders inspirants nationaux et internationaux.

Membre active de l’association Mentor’elles, dédiée au mentoring de jeunes femmes durant leur parcours professionnel et l’association We4she, qui est un réseau de femmes dirigeantes œuvrant pour l’amélioration de la représentation des femmes dans les instances de décisions, Manal a conscience que son expérience n’est pas du tout représentative de la majorité. «C’est la raison pour laquelle je me sens proche de la cause de l’égalité des genres», dit-elle. «Tout au long de mon parcours, j’ai été entourée personnellement et professionnellement par des personnes qui m’ont soutenue dans mes choix. Dès sa création, l’entreprise dans laquelle j’évolue a instauré la parité au sein de l’équipe (en termes d’effectifs et de salaire) puis au niveau du comité de direction également qui est parfaitement paritaire (….) Je pense qu’il est très important de sensibiliser les patrons des entreprises, hommes et femmes, à ces sujets-là». Pour Manal Bernoussi, les défis à relever sont nombreux, mais ce qu’elle souhaiterait c’est que son pays puisse tirer profit du plein potentiel de la moitié féminine de sa population. «Nous sommes classés 144e/156 pays au Global Gender Gap Index 2021 en matière d’écart entre les 2 genres, notre ambition pour les 10 années à venir devrait viser à améliorer substantiellement cette position comme nous l’avions fait pour d’autres indices», ajoute-t-elle.