Produits alimentaires : 552 infractions constatées depuis le début du Ramadan

Ces infractions ont été constatées, au cours des 8 premiers jours du Ramadan, en matière de prix et de qualité des produits alimentaires lors des interventions des commissions mixtes provinciales et locales.

Le département des Affaires générales et de la Gouvernance précise que les interventions ont concerné environ 12.358 points de production, de stockage et de vente en gros et au détail.

Pour ce qui est de la qualité des marchandises et produits stockés ou présentés à la vente, les commissions mixtes ont procédé à la saisie et à la destruction de 18 tonnes de marchandises impropres à la consommation ou non conformes aux normes requises, précise la même source.

Ces quantités comprennent 3,6 tonnes de farines et dérivés, de pain, gâteaux et confiseries, de 3,5 tonnes de viandes, poissons et charcuterie, 3 tonnes de dattes, fruits secs, miel et confiture et presque 1,2 tonnes en boissons et jus.

