Région MENA. Casablanca parmi les 7 meilleures villes pour démarrer une startup

C’est dans cette perspective que Sortlist, la plateforme de mise en contact entre entreprises et agences marketing, a publié, le 27 septembre 2022, un classement des meilleures villes de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) où il est bon installer sa nouvelle startup.

Les entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à expatrier leurs startups en vue de bénéficier de ce que les autres pays ont à offrir de meilleur en termes d’environnement commercial.

Lire aussi | Maroc. Endeavor Catalyst injecte 1 million de dollars dans la startup marocaine Chari

Pour Sortlist, la région MENA s’avère un choix populaire pour les nouvelles startups en 2022. Elles y ont levé 323,7 millions de dollars à travers 66 transactions rien qu’en juin de cette année, les investisseurs américains étant les investisseurs étrangers les plus actifs. Ainsi, dans son classement, Riyad (Arabie saoudite) est en tête des meilleures villes MENA pour les startups. Les vitesses moyennes à large bande de 94,64 Mbps sont supérieures à la plupart des autres, et les taux d’alphabétisation s’élèvent à 95 %. Riyad a également l’une des cotes de bonheur les plus élevées de la région MENA avec 6,49/10 et un coût d’électricité de seulement 4,2 p/kWh, nettement moins cher qu’au Royaume-Uni. Arrivent ensuite respectivement, de la deuxième à la sixième place, Dubaï (Émirats arabes unis), Koweït City (Koweït), Amman (Jordanie), Istanbul (Turquie) et Manama (Bahreïn).

Lire aussi | UM6P Ventures investit dans une startup de la Silicon Valley

Première ville d’Afrique du Nord, Casablanca occupe la septième place dans ce classement des meilleures villes MENA pour les startups. La capitale économique du Royaume a une vitesse de téléchargement Internet massive de 27,2 Mbps. Casablanca a un taux d’alphabétisation de 72%. Elle demeure néanmoins, handicapée par son prix de l’électricité élevé (9,6 p/kWh) comparé à celui de la plupart des autres villes du Top 10. Avec une cote de bonheur de 4,92/10, elle a été affaiblie par ce ratio dans ce classement. Toujours est-il que pour une entreprise en herbe, Casablanca offre un loyer de bureau très bas (184,31 £ par mois) comparé à ce que proposent les autres villes de la région.