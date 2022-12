Région MENA. Forbes : une startup marocaine dans le Top 50 les plus financées

Les 10 premières ont levé, à elles seules, 1,9 milliard de dollars. Les Fintech mènent le bal cette année, avec 21 entreprises attirant 1,3 milliard de dollars de financement total, suivies de 10 acteurs du commerce électronique avec 576,7 millions de dollars, quatre startups de livraison et de mobilité avec 299,6 millions de dollars et trois entreprises de logistique avec 292 millions de dollars. Avec ses 18 startups ayant levé 964 millions de dollars de financement total, les Emirats Arabes Unis est le pays le plus représenté, suivis de l’Arabie saoudite avec 12 startups qui ont levé 946,7 millions de dollars, et l’Égypte avec 11 startups qui levant 508,5 millions de dollars. Pure Harvest Smart Farms, une entreprise agroalimentaire basée aux Émirats Arabes Unis, arrive en tête de la liste de 2022, après avoir levé 387 millions de dollars de financement total, suivi de « Acheter maintenant, payer plus tard Fintechs Tabby » et Tamara, qui ont obtenu respectivement 275 millions de dollars et 216 millions de dollars. La plateforme de covoiturage, de livraison et de paiement Yassir est devenue la startup la plus financée d’Afrique du Nord après avoir obtenu 150 millions de dollars cette année, portant son financement total, à ce jour, à 193,25 millions de dollars.

Alors que de nouvelles startups émergent en pleine tourmente mondiale, d’autres ont connu des chutes. Par exemple, la plateforme de commerce électronique B2B égyptienne Capiter, qui a levé plus de 33 millions de dollars il y a un an, fait la une des journaux en Égypte depuis que les cofondateurs de l’entreprise à court de liquidités ont été licenciés par ses investisseurs en septembre 2022. D’autres startups ont connu des réductions de coûts et des licenciements, y compris Brimore – qui a levé 25 millions de dollars plus tôt cette année, mais a déclaré plus tard qu’il restructurerait et réduirait les coûts.

Deux startups nord-africaines figurent dans la liste de Forbes. Il s’agit de la Maroco-saoudienne Eyewear Omnichannel Direct-To-Consumer Retailer, 23è, qui a levé 30 millions de dollars. Pour la seconde, il s’agit de Yassir, une startup algérienne. Classée 16è, cette startup basée au Maroc, a levé 43.25 millions de dollars.