Relance économique. Le Maroc sur la bonne voie selon le FMI

La relance de l’économie marocaine est sur les bons rails selon le Fonds Monétaire International (FMI). C’est une nouvelle qui doit réjouir le nouveau gouvernement. En effet, dans son tout récent rapport sur la région MENA, le FMI dit s’attendre à ce que la « reprise post-Covid se renforce dans le Royaume à la faveur de la relance de l’exportation, des bonnes performances du secteur agricole et des résultats des politiques mises en œuvre pour lutter contre la pandémie et accélérer la vaccination ».

Selon le Fonds, cette reprise va se renforcer à l’avenir « parce que les chiffres montrent que la croissance de l’exportation est forte, que le secteur agricole, qui représente une activité importante au Maroc, retrouve une reprise solide cette année mais aussi que la capacité de l’économie marocaine de reprendre une activité normale se matérialise ».

Dans son tout récent rapport sur les « Perspectives économiques régionales », le FMI cite le Maroc parmi les pays de la région qui ont bien avancé dans leurs campagnes de vaccination, tout en rappelant qu’au niveau régional, comme à travers le monde, accélérer l’acquisition et la distribution de vaccins reste la priorité absolue à court terme pour sauver des vies, favoriser la reprise et éviter que les écarts ne se creusent.

« Le Maroc est l’un des pays qui ont réagi le plus rapidement et le plus efficacement pour lutter contre cette crise sanitaire. Grâce à un certain nombre de mesures fiscales, monétaires et financières, l’économie marocaine a réussi l’année dernière à limiter l’impact de cette crise », a assuré le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, Jihad Azour.

Il a, en outre, ajouté que l’accélération de la vaccination et les mesures prises pour limiter l’impact de la crise sanitaire sur l’économie ont permis au Maroc de réussir une reprise rapide en 2021, ce qui amène le FMI à tabler sur une croissance de 5,7 % cette année. Il a rappelé que le Fonds accompagne le Maroc dans ses politiques de transformation et de réformes, indiquant que l’institution financière a accordé l’année dernière 3 milliards de dollars d’une ligne de précautions et de liquidités (LPL) qui a permis au royaume, non seulement de renforcer sa liquidité mais aussi de donner un signal fort au marché.