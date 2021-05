Renault Maroc : Nabil Touzani endosse la fonction de Secrétaire général du Groupe

Renault Maroc vient fraîchement d’annoncer la nomination de Nabil Touzani au poste de Secrétaire général du Groupe. Il est désormais rattaché hiérarchiquement à Marc Nassif, patron du Groupe de la firme au losange dans le Royaume.

Ingénieur d’Etat de 49 ans, spécialisé en télécommunications, l’homme peut se prévaloir d’un parcours professionnel riche et varié. En effet, il a rejoint la Marine Royale en 1990 et a pu acquérir une solide expérience de 25 ans au service de son pays, marqués par de multiples fonctions et autres évolutions de carrière.

Lire aussi | Hôtellerie : l’Israélien Fattal lorgne le Maroc

Titulaire d’un MBA en gestion des affaires, Nabil Touzani a assuré parallèlement le poste de coordinateur général d’un grand Festival pendant huit éditions. Il rejoint le Groupe Renault en 2015 en tant que directeur des Affaires Publiques, du Juridique et de la Sécurité. En mars 2016, le Groupe lui confit également le management de la direction de la communication et RSE. En avril 2017, il est désigné, en plus de ses fonctions, Coordinateur de la sécurité Maroc pour l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. L’année 2018 a été marquée par la création de la Fondation Renault Maroc où Nabil Touzani occupe le poste de Secrétaire général. Depuis avril dernier, il est nommé Secrétaire Général du Groupe Renault au Maroc.

Lire aussi | Dakhla : la liste des nouveaux projets touristiques s’allonge