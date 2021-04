Renault Mégane Sedan restylée : la même en mieux

Chez Renault, il n’y a pas que la Mégane cinq-portes qui a eu droit à une petite cure de jouvence. Sa variante à quatre-portes, la Sedan a bénéficié elle aussi de la même attention. Juste ce qu’il faut de retouches pour lui permettre de repartir à l’assaut de son segment, celui des berlines compactes, qui suscite toujours l’intérêt d’une certaine clientèle du Royaume.

Les berlines de type compactes et à coffre sont toujours dans le coup dans bon nombre de pays, y compris au Maroc. Preuve en est avec la dernière génération de la Mégane Sedan qui s’est écoulée dans le Royaume depuis son lancement en 2017 à plus de 3 300 unités, se hissant ainsi à la 3ème place de son segment. Quoi de plus logique pour ce fer de lance du losange de se refaire une beauté histoire de maintenir, sinon d’accroître, la courbe de ses ventes. Pour y parvenir, elle adopte un style à la fois plus élégant et raffiné. Dans le détail, l’ensemble des feux font désormais appel à la technologie Full LED dès le premier niveau de finition. Par ailleurs, le bouclier avant a été redessiné ; de même que la calandre intègre quelques éléments chromés du plus bel effet. De nouvelles jantes font également leur apparition.

Lire aussi | Fruits et légumes : la catastrophe de la gelée en France, une aubaine pour les exportations marocaines

Quelques touches de nouveautés viennent agrémenter la vie à bord, à l’instar d’un tableau de bord numérique personnalisable allant jusqu’à 10,2 pouces. Et ce n’est pas tout puisque la planche de bord intègre, selon les finitions, une nouvelle tablette verticale de 7 à 9,3 pouces pour un affichage deux fois plus grand. Elle propose, via le nouveau système multimédia Renault EASY LINK, l’ensemble des prestations de navigation et «d’infotainment», ainsi que les réglages MULTI-SENSE. Par ailleurs, de nouvelles selleries viennent compléter cet intérieur. La qualité des matériaux et le confort ne sont pas en reste et s’associent pour offrir une ambiance agréable et contemporaine.

Lire aussi |La DGI proroge les mesures incitatives pour les personnes physiques nouvellement identifiées

En option, le toit vitré panoramique invite à voyager dans un écrin de lumière et le coffre à ouvertures mains libres permet de charger et de décharger ses bagages en un clin d’œil. Sous le capot, c’est le polyvalent 1,5 litre dCi en version 115 chevaux qui vient animer l’ensemble, un bloc qui est associé au choix à une boîte de vitesses manuelle à six rapports, ou automatique EDC à double embrayage et à sept rapports. Disponible dans tout le réseau Renault Commerce Maroc, le tarif d’attaque de la Renault Mégane Sedan débute à partir de 215 900 DH.

Versions et tarifs

Mégane 4 Sedan Life : 215 900 DH TTC

Mégane 4 Sedan Explore : 237 900 TTC

Mégane 4 Sedan Explore EDC : 257 900 TTC

Mégane 4 Sedan Intens EDC : 282 900 TTC