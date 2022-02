Réouverture des frontières. Ce que vous devez savoir avant de voyager en France

Depuis le 7 février 2022, le Maroc a rouvert ses frontières aériennes pour permettre une reprise graduelle du trafic aérien. Un ouf de soulagement pour les opérateurs touristiques et aussi pour les voyageurs, après deux mois de fermeture des frontières aériennes. Challenge vous propose dans cet article un zoom sur les conditions de sortie du territoire marocain et sur celles en vigueur dans le top 5 des pays les plus visités par les voyageurs marocains. Voici le cas de la France.

De même, le ministère de la Santé indique que pour les personnes n’ayant pas reçu une dose booster et qui sont récemment guéries de la Covid-19, la 3e dose ne peut être administrée qu’après 4 semaines (28 jours) de la date de l’infection. Ainsi, ces personnes peuvent quitter le territoire par leur ancien pass vaccinal, accompagné d’une attestation de guérison ou d’un test PCR négatif, en plus du résultat de la PCR ou du TAR (Test Antigénique Rapide) documentant la dernière infection. En ce qui concerne les enfants (sortie du territoire), rien n’est demandé pour les enfants de 0 à 12 ans. Pour les 12 à 18 ans, un pass vaccinal est exigé.

Ce que vous devez savoir avant de voyager en France

De plus en plus de pays dans le monde ouvrent leurs frontières et allègent les mesures de restrictions anti-covid. Pour se rendre en Europe, les Marocains devront avoir reçu l’un des quatre vaccins homologués dans l’espace U.E (Union Européenne), à savoir Moderna, Pfizer-BioNTech, Astrazeneca, ou Johnson & Johnson. A noter que les pays européens pourront accepter les touristes ayant reçu l’un des sérums bénéficiant d’une homologation d’urgence par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), comme celui du vaccin chinois Sinopharm, selon la Commission européenne. Force est de noter que les pays comme l’Espagne ou encore la République de Chypre ont annoncé qu’ils acceptent le vaccin Sinopharm.

Toujours est-il que ces pays sont tous accessibles pour les Marocains vaccinés avec un test PCR. Pour ceux qui veulent voyager en France, il faut d’abord savoir que depuis le 15 septembre, toute personne ayant obtenu, au Maroc, un vaccin reconnu par l’Agence européenne du Médicament (AEM) et titulaire d’un pass sanitaire délivré par les autorités marocaines, bénéficie d’une équivalence avec le pass sanitaire européen, permettant une lisibilité mutuelles des QR codes. De même, le Maroc vient d’être reclassé sur la liste verte des voyages en France. En effet, depuis le 16 février dernier, le Maroc fait désormais partie des pays de la «liste verte», caractérisés par une «circulation négligeable ou modérée du virus, en l’absence de variant préoccupant émergent», selon un arrêté, récemment publié dans le Journal officiel de la République française.

Ce changement implique concrètement que les voyageurs en provenance du Maroc devront uniquement présenter la preuve de leur vaccination pour les voyageurs vaccinés avec un sérum reconnu par l’Agence européenne du médicament (Pfizer, Cominarty, Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria, Covishield, Janssen). Les voyageurs non vaccinés ou vaccinés avec le vaccin développé par le laboratoire Sinopharm devront quant à eux présenter le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures, ou d’un test antigénique de moins de 48 heures, ou encore un certificat de rétablissement, c’est-à-dire le résultat positif à un test PCR ou antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test.

Force est de noter qu’afin de faciliter le séjour des touristes et des étudiants étrangers, deux dispositifs ont été mis en place par le ministère des Affaires étrangères pour permettre d’obtenir un QR code valant pass vaccinal sur le territoire français pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet. Les personnes ayant été vaccinées au Maroc peuvent présenter directement le QR code du certificat Covid numérique de l’UE (ou du NHS dans le cas du Royaume Uni) ou le scanner dans l’application « TousAntiCovid ».

Comment se fait le retour au Maroc ?

Pour entrer sur le territoire national

-Le passeport vaccinal COVID – 19 et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48 heures sont obligatoires.

–Fiche sanitaire du passager, à télécharger en ligne avant embarquement (distribuée aussi à bord), dûment renseignée, notamment l’adresse du passager et deux numéros de téléphone permettant de le localiser, en cas de besoin, pendant les 10 jours qui suivent son arrivée sur le territoire national,

– A l’arrivée :

-Test antigénique rapide, systématique au niveau des points d’entrée et des prélèvements aléatoires pour des tests PCR aléatoires seront effectués (ces tests sont gratuits selon l’ONDA) ;

-En cas de négativité du test antigénique rapide : RAS

-En cas de positivité du test antigénique rapide à l’arrivée :

-Si la personne est asymptomatique ou présente un tableau bénin : traitement en auto-isolement à domicile, ou à l’hôtel s’il s’agit d’un touriste, selon le protocole national en vigueur,

-Si la personne présente une symptomatologie modérée : prise en charge en milieu hospitalier, public ou privé, selon le protocole national en vigueur.

– Concernant les enfants :

-Aucune condition d’accès n’est appliquée pour les enfants de moins de 6 ans ;

-Pour les enfants âgés de 6 ans et moins de 18 ans : la seule condition d’accès est la présentation d’un test PCR négatif datant de moins de 48 heures, en plus d’un test antigénique rapide à l’arrivée.