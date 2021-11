Réseau. Renault Commerce Maroc inaugure sa nouvelle succursale à Zenata

Renault Commerce Maroc vient fraîchement d’inaugurer sa nouvelle succursale, la cinquième du nom, située en plein cœur de l’Eco-cité Zenata dans la commune de Ain Harrouda. Une plateforme de vente et de services divers qui permet à la filiale marocaine de la marque au losange d’élargir son spectre client tout en leur proposant des offres de services qualitatives et taillées sur mesure.

Dans le détail, ce site, qui a nécessité une enveloppe budgétaire de 30 millions de DH, s’étale sur une superficie de 2 400 m² dont 500 m² ont été alloués au showroom de véhicules neufs et près de 2 000 m² au service après-vente. Soit près de 80% de la superficie totale du site. Cette nouvelle succursale couvre l’ensemble des activités commerciales et de services de Renault Commerce Maroc, à savoir la vente de véhicules neufs des marques Dacia et Renault, mais également les véhicules utilitaires et à partir du 1er trimestre 2022 les véhicules d’occasion.

Au premier plan de g. à dr., Rachid Laraki Directeur des Ventes et Réseau chez Renault Commerce Maroc Souhail Houmaini, Directeur Pôle des Succursales Renault Commerce Maroc et Fabrice Crevola, DG de Renault Commerce Maroc et DG de la marque Dacia au Maroc.

Une plateforme ouverte 6 jours sur 7 et qui s’adresse aussi bien aux clients particuliers qu’aux professionnels. Ces derniers bénéficiant d’un accompagnement personnalisé dans leur projet d’achat. Selon le staff de Renault Commerce Maroc, il offre une multitude de services pour rendre l’expérience client exceptionnelle.

Concrètement, le nouveau site s’articule autour d’un atelier mécanique avec 17 ponts dédiés aux particuliers et professionnels, un atelier peinture et carrosserie ainsi que d’un magasin de pièces de rechange proposant plus de 30 000 références. Et afin de répondre au plus près aux besoins des clients et de garantir une expérience réussie, la nouvelle succursale de Zenata propose des services innovants tels qu’un atelier mobile, une navette pour les clients, des forfaits d’entretien attractifs pour chaque typologie clients, des conventions avec plusieurs assurances pour des services avantageux ainsi que des espaces dédiés pour les clients professionnels.

Par ailleurs, RCI Finance Maroc, la captive financière de la marque au losange qui est présente sur place, entend proposer une offre spécifique dédiée à la clientèle et baptisée «one stop shopping», permettant à celle-ci de choisir son véhicule, de bénéficier d’offres de financement attractives et adaptées à son besoin (crédit, leasing, LOA…), d’inclure dans son financement des services liés à l’usage de son véhicule et de contracter son contrat d’assurance, d’assistance ou d’entretien, le tout via un dispositif rodé qui évite au client une multitude de déplacements et de démarches lui permettant de vivre ainsi une expérience d’achat simple et intégrée.

«Cette Succursale de Zenata vient compléter la couverture territoriale du pôle des succursales sur le Grand Casablanca. C’est le 5ème site en propre du constructeur et toute notre attention a été placée sur la satisfaction de nos clients en leur assurant la meilleure expérience de vie avec leur véhicule», a précisé durant son allocution face à la presse Souhail Houmaini. Et le Directeur du Pôle Des Succursales de Renault Commerce Maroc d’ajouter : «notre objectif est de proposer à nos clients, dans une zone en pleine expansion, les meilleures offres et services répondant parfaitement à leurs besoins».

Par ailleurs, le staff de Renault Commerce Maroc précise que la succursale de Zenata se distingue par un site respectueux de l’environnement avec des constructions respectant les normes d’assainissement de la zone, ainsi que des installations à faible consommation d’énergie. A noter, qu’une cabine de peinture écologique est aussi installée sur cette succursale, une première dans le réseau Renault Commerce Maroc.