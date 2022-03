Sahara marocain. La diaspora marocaine en Suisse se félicite de la nouvelle position espagnole

Cette nouvelle position judicieuse et claire de Madrid reconnaissant le plan d’autonomie comme étant la solution la plus sérieuse et crédible au différend régional autour du Sahara marocain, est une nouvelle consécration pour la diplomatie visionnaire du Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI et pour l’approche pragmatique et réaliste prônée par le Royaume pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain, ont affirmé dans un communiqué des membres de l’Association des Cadres d’Origine Marocaine en Suisse (ACOMS). « La diaspora marocaine en Suisse accueille avec satisfaction et fierté la position de l’Espagne au sujet du Sahara Marocain, telle qu’exprimée dans le message adressé par le Président du gouvernement Pedro Sanchez à SM le Roi Mohammed VI », précise le communiqué.

Pr Elyazid Mouhsine, cofondateur de l’Association des Cadres d’Origine Marocaine en Suisse (ACOMS) et administrateur fondateur du groupe ACOMS Sahara Marocain.

« Cette position vient couronner les efforts continus déployés par le Maroc depuis de nombreuses années pour une solution viable à la question du Sahara» s’est félicité le professeur Elyazid Mouhsine, cofondateur de l’ACOMS et administrateur fondateur du groupe ACOMS Sahara Marocain, cité par le communiqué. Le professeur Salah Dine Qanadli, cofondateur de l’ACOMS, a estimé, pour sa part, qu’«une nouvelle page vient de s’écrire dans le livre de la reconnaissance internationale de l’unité territoriale nationale du Royaume du Maroc». Il a relevé que ces efforts s’inscrivent dans un processus politique mûrement réfléchi et responsable dont les objectifs sont tracés par SM le Roi Mohammed VI dans le but de mettre en place une solution définitive fondée sur l’initiative d’autonomie, sous souveraineté marocaine.

Pr Salah Dine Qanadli, cofondateur de l’Association des Cadres d’Origine Marocaine en Suisse (ACOMS).

Tout en soulignant que l’Espagne « vient rejoindre la longue liste » des pays reconnaissant les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc pour le règlement définitif de la question du Sahara dans le cadre de l’intégrité territoriale du Royaume, il a indiqué que la position du pays ibérique « a surtout une connotation particulière de par l’implication historique et géostratégique de l’Espagne dans la région, mais aussi parce que l’Espagne est un pays européen et surtout un pays voisin ». « Le Maroc attache, sans nul doute, dans le cadre de la vision stratégique de SM le Roi, une importance capitale à fonder des relations solides, constructives et équilibrées avec ses voisins », a-t-il poursuivi. Et le professeur Elyazid Mouhsine d’ajouter : «la nouvelle position de l’Espagne matérialise une nouvelle ère des relations entre les deux pays, dont les bases ne sont autres que celles voulues par le Souverain, et qui sont fondées sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle, et le respect des engagements ».

