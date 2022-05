Salma Kabbaj, Cofondatrice et CEO d’IMPACT Lab

Son parcours n’est que courage et détermination infaillible pour atteindre ses objectifs. Après un Bachelor en Economie et Finance de l’Université de McGill à Montréal, suivi d’un Master en Management de la London School of Economics à Londres, elle s’installe au Maroc en 2007 pour commencer une aventure orientée impact.Elle participe à la création et au déploiement d’un fonds de Private Equity de 150 millions d’euros dédié au développement des PME nord africaines. Une mission qui signera le début d’une longue carrière de douze ans de conseil en stratégie. Elle co-fondera en 2015, IMPACT Lab avec la ferme volonté de s’engager dans l’écosystème des startups marocaines, résolue à les accompagner dans leur développement et de soutenir l’émergence de solutions innovantes aux enjeux socio-économiques de la région.

Lire aussi | Badia Jabrane, Directrice pédagogique de l’UM6P

Son engagement ne se limite pas à son seul parcours, puisqu’elle est également membre fondatrice de la Fédération marocaine de l’écosystème startups MSEC et Vice-présidente de la Commission Startups et Transformation Digitale de la CGEM. En tant que leader et entrepreneuse, Salma Kabbaj pointe le manque à gagner pour l’entrepreneuriat féminin au Maroc : ” Selon la dernière enquête nationale sur l’emploi du HCP, seules 13 % des entreprises marocaines étaient dirigées par des femmes en 2019. De notre expérience au sein d’IMPACT Lab, seules 30% des startups que nous avons accompagnées sont fondées ou co-fondées par une femme entrepreneure.”

Lire aussi | Portrait. Lamia Housni, DG de P-Curiosity LAB & Entrepreneur Academy Executive Education Science & Technology UM6P

Pour la cofondatrice d’Impact Lab:” Certaines avancées ont été réalisées dans les dernières années, notamment avec la mise en place des quotas obligatoires pour garantir la mixité dans les conseils d’administration des sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne. Même si cette mesure envoie un signal fort, son périmètre d’impact reste limité et son succès dépend d’une évolution significative des mentalités, que ce soit parmi les hommes dirigeants qui doivent apprendre à valoriser différentes formes de leadership, ou parmi les femmes cadres qui doivent plus se projeter dans des positions de dirigeantes”. Une vision qu’on retrouve lorsqu’elle évoque IMPACT Lab: “ A IMPACT Lab, nous sommes convaincus que le développement socio-économique du continent africain passera par l’autonomisation des femmes. L’entrepreneuriat innovant est un levier puissant d’autonomisation, non seulement à travers les startups portées par des femmes, mais aussi à travers les nouvelles opportunités d’emploi inclusif générées par les startups à fort impact.”