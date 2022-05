Salons automobiles internationaux : Chery promeut avec succès sa gamme «PRO Series»

Chery s’est rendu début avril à Manille aux Philippines, plus exactement dans la ville de Pasay où se tenait le Salon international de l’automobile au sein du complexe «World Trade Center». L’occasion pour la marque chinoise de dévoiler sur son stand sa gamme de SUV dont l’édition «Tiggo Family». Dans le détail, cette version adopte la signature stylistique «Life in Motion» de Chery», disposant notamment d’optiques à LED de dernière génération, d’un habitacle premium assorti de matériaux qualitatifs et bien assemblés, des équipements de confort et de sécurité à la pointe de la technologie.

Un mois auparavant, en mars, Chery a participé dans la ville de Havalli au Koweït à l’un des plus grands Salons automobiles de la planète qui a accueilli des marques dont la réputation n’est plus à faire. La marque chinoise y a exposé les Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max et Tiggo 7 Pro de la série «Pro Family». Aussi, le Tiggo 8 Pro Max, l’un des modèles les plus réputés du Moyen-Orient, a été dévoilé solennellement lors de ce Salon et a suscité beaucoup d’intérêt de la part des médias locaux.

Al-Jariada, le principal support de presse au Koweït, a également mis en avant dans ses colonnes la série «Pro Family». Durant ce Salon de l’automobile, l’ensemble des médias et des sponsors qui ont pris part à cet événement ont exprimé leur satisfaction s’agissant des véhicules du constructeur chinois.

Toujours en mars dernier, Chery a pris part au Salon international de l’automobile d’Indonésie (IIMS) pour inaugurer le retour de la marque dans le pays. Se déroulant en plein centre de Jakarta, à Kemayoran, «IIMS» constitue le Salon automobile international le plus marquant et le plus influent du pays. Durant cet événement, Chery a exposé les Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro et Tiggo 4 Pro de la série «Pro Family». Tous ces modèles sont équipés des derniers moteurs développés par Chery. Jusqu’à présent, 9 d’entre eux, dont le 2,0T GDI et 1,6T GDI, ont remporté le classement du «Top 10 des meilleurs moteurs» chinois. Par ailleurs, le CVT25 a reçu le titre de «Top 10 des meilleures transmissions mondiales». Des blocs, qui associés à cette transmission, fournissent ensemble des performances parmi les plus significatives en Chine.

Toujours est-il que la présence de Chery et la vente sur place de la série «Pro Family» dans le cadre des Salons automobiles mondiaux ont attiré l’attention des principaux médias internationaux et ont démontré les potentialités techniques et les réalisations scientifiques réalisées par Chery. À l’avenir, la marque automobile chinoise entend tisser sa toile dans le monde et y dévoiler ses derniers modèles et technologies. Car Chery compte également poursuivre sa route sur la scène internationale, avec comme ambition d’y accroître son influence.

À propos de Chery

Chery est une marque automobile chinoise de renommée mondiale. Elle dispose de cinq plateformes majeures de recherche et de développement (R&D) dans le monde, avec une équipe de plus de 5 000 collaborateurs. Parmi les marques automobiles chinoises, elle détient les plus importantes ressources en R&D sur le plan technologique s’agissant de la conception des moteurs, des boîtes de vitesses, du châssis, de la technologie des carburants traditionnels…

Après plus de 20 ans d’exploration dans le domaine des véhicules à énergies nouvelles, Chery a établi son leadership avec quatre plates-formes d’assemblage de véhicules, cinq sous-systèmes généraux et sept technologies de base. Son modèle EQ1 est devenu le leader des mini-véhicules 100% électriques en Chine. Faut-il préciser que dans le domaine de la fabrication intelligente, Chery a publié la stratégie «Chery Lion», réalisant progressivement la disposition intelligente dans tout le cycle de vie de la R&D, de la fabrication, du marketing et du service, ainsi que la réalisation de la production de masse, voire le lancement du L2.5, une technologie de conduite autonome.

Chery est le premier constructeur automobile chinois à exporter des véhicules, des pièces CKD, des moteurs, des technologies et des équipements de fabrication de véhicules dans le monde entier. Aussi, le constructeur automobile chinois détient 10 usines et plus de 1 500 distributeurs et points de service à l’étranger. À noter qu’il se classe au premier rang s’agissant du volume d’exportation de voitures particulières en Chine, et ce, consécutivement durant 18 ans.