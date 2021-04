Simplification des procédures : la Douane accélère la cadence

L’administration des douanes, dans l’objectif de faciliter le quotidien des opérateurs économiques, poursuit ses efforts visant la simplification des procédures douanières. Les détails.

L’ADII (Administration des Douanes et Impôts Indirects) informe, en effet, ses clients-usagers de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n*55-19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives qui vise à améliorer la relation entre l’Administration et ses clients-usagers en leur permettant d’accomplir leurs formalités dans des conditions optimales et dans les meilleurs délais.

En effet, les dispositions de cette loi consacrent plusieurs principes importants, notamment l’instauration de la confiance, la transparence, la simplification des formalités, la réduction des coûts, la veille à l’amélioration continue de la qualité de service, la proximité et la justification des décisions. On apprend qu’en application de ladite loi, les clients-usagers de cette administration ne sont plus tenus, dans le cadre de l’accomplissement des démarches administratives et pour toutes les procédures et formalités douanières de :

-Produire plus d’une copie des documents et des pièces constituant leurs dossiers,

-légaliser leur signature,

-certifier des copies conformes

