Souss-Massa : Enactus vise le développement de 40 projets d’entreprises sociales

En partenariat avec le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), Enactus Morocco démarre l’année 2021 avec le lancement du projet « Souss Launchpad ». Il est soutenu par l’Union européenne à travers le programme Moucharaka Mouwatina et destiné aux jeunes porteurs de projets de la région Souss- Massa.

Le projet cible les jeunes âgés entre 18 et 25 ans, porteurs d’idées de projets et de startups ou toute personne souhaitant contribuer, par ses connaissances et compétences, au développement local de la région. « Souss Launchpad » a été conçu dans l’objectif d’offrir à ces jeunes une plateforme de formation et de développement, en mettant en place un programme gratuit de formation et de séminaires où ils auront l’opportunité d’échanger et d’être encadrés par des professionnels et experts de différents secteurs.

« Depuis 2003, nous sommes fortement engagés dans l’éducation à l’entrepreneuriat partout au Maroc pour un impact durable et inclusif. La région Souss-Massa est l’une des régions qui représentent un fort potentiel entrepreneurial de jeunes. S’associer à l’UNOPS pour renforcer notre intervention dans la région Souss-Massa est certainement une opportunité qui permettra d’accompagner un plus grand nombre de jeunes en un temps record. En effet, et à travers le projet “Souss Launchpad”, nous avons comme objectif d’accompagner 800 jeunes, avec l’ambition de développer 40 projets d’entreprises sociales », explique Maha Ech-chefaa, directrice exécutive d’Enactus Morocco. Souss Launchpad s’est donné comme autres objectifs la création d’au moins 30 emplois via les entreprises sociales soutenues, l’amélioration de la vie d’au moins 300 personnes en leur donnant accès aux produits et services développés par les entreprises sociales soutenues, en plus de connecter les jeunes entrepreneurs au financement, mentorat et expertise.

Pour marquer le lancement du projet, huit conférences thématiques virtuelles ont été organisées à Agadir et à Ait Melloul avec la participation d’environ 300 jeunes. À travers les témoignages et partages d’expériences par des entrepreneurs locaux, ces conférences étaient une opportunité pour partager les coulisses du quotidien d’un entrepreneur, ses histoires de succès et d’échecs, ainsi que des messages inspirants et des leçons de vie pour ceux qui souhaitent entreprendre.