Takaful. Les ambitions du groupe Wafa Assurance

« Wafa Takaful, filiale à 100% de Wafa Assurance, a été pensée et dimensionnée pour être un opérateur multi distributeurs au service des banques participatives opérant au Maroc et plus généralement, au service des clients et assurés souhaitant souscrire des assurances conformes aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas », assure le top management du groupe Wafa Assurance.

Dans le détail, Wafa Takaful va démarrer son activité en mars prochain et entend mettre sur le marché une gamme de 3 produits. Il s’agit de la protection de la famille par une couverture décès, une couverture multirisques du bien financé et une constitution d’une épargne à long terme pour assurer des revenus complémentaires lors du départ à la retraite.

Ainsi, cette nouvelle filiale vient renforcer le positionnement du groupe Attijariwafa Bank comme acteur financier universel accompagnant les acteurs économiques et les ménages dans leur vie quotidienne et dans les moments clés, notamment dans le domaine de la banque participative à travers Bank Assafa. « Cette nouvelle filiale dédiée aux opérations d’assurance takaful consolide ainsi le statut d’assureur universel du Groupe Wafa Assurance qui exerce dorénavant ses activités dans neuf marchés : assurances des entreprises, assurances vie des particuliers, assurances non vie des particuliers, santé individuelle, assurances inclusives, assistance, digital, international et maintenant les assurances takaful », précise Ramsès Arroub, PDG du groupe Wafa Assurance.

Force est de remarquer que la croissance des encours du financement participatif a atteint 43% entre 2020 et 2021 passant de 13,5 à plus de 19 milliards de DH. De même, on note une bonne dynamique du financement participatif à l’immobilier, représentant ainsi 82% du total du financement participatif et une captation de 7% du total des crédits à l’habitat du secteur bancaire en 2021. Il va sans dire que ces statistiques suscitent un gros appétit chez les assureurs. « Wafa Assurance ambitionne d’être un assureur universel en étant sur le podium de chacun des neuf marchés. Wafa Takaful souhaite investir le marché participatif en assurant un rôle de leadership au Maroc et à moyen et à long terme, étudier une extension à l’international, préempter l’innovation en assurance Takaful, et être acteur Takaful de référence multipartenaires », conclut Ramsès Arroub.